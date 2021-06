Dimitrievski: "Me da rabia y no entiendo cómo se pueden solapar fechas tan importantes"

El portero del Rayo Vallecano habló para DAZN en la previa de la ida de la final de los 'playoffs' y expresó su rabia por no poder jugar.

Stole Dimitrievski es uno de los grandes protagonistas en la actualidad del Rayo Vallecano. El guardameta, que se pierde la final de los 'playoffs' de ascenso a Primera con el cuadro vallecano por disputar la Eurocopa con su país, Macedonia del Norte, es la gran ausencia a la que tendrá que sobreponerse Iraola para medirse al Girona en una apasionante eliminatoria que decidirá al tercer equipo que asciende a Primera, junto a Espanyol y Mallorca.

En la previa de este encuentro, el guardameta habló para "DAZN" y dio su punto de vista sobre la actualidad del club madrileño, que se encuentra a un paso de volver a la máxima categoría, y mandó un mensaje de apoyo a sus compañeros.

Valoración de su temporada en el Rayo

"Hemos peleado hasta el final y hemos cumplido los objetivos clasificándonos para competir por el ascenso. Segunda División es una categoría muy complicada, te descuelgas rápido y te cuesta engancharte arriba, hay mucha competencia. Hemos tenido cabeza fría en momentos clave y hemos jugado bien al fútbol. Nos queda rematar la jugada".

Muestra su enfado por no poder estar en la final de los 'playoffs'

"Es muy injusto no poder estar con mis compañeros, la portería del Rayo está a buen recaudo. Me da rabia y no entiendo cómo se pueden solapar fechas tan importantes, que suponen un conflicto entre selecciones y clubes. El calendario está muy cargado. Al menos, no podré estar por un motivo que también me llena de orgullo, compensa un poco, no es una lesión, ni una desgracia. Es la primera vez que mi país se clasifica para la Euro. Histórico. He andando todo el camino hasta llegar aquí, no podía faltar, es un privilegio".

Elogios hacia Luca Zidane, su compañero y 'rival'

"Buen compañero, buen portero. A la prensa os gusta el morbo. No debéis tratarle distinto por ser hijo de Zidane. Su carrera no tendrá que ver con su padre, uno se hace a sí mismo. La portería está muy bien guardada".

Un mensaje a sus compañeros

"No se puede decir en público. ¡Vamos Rayo!".

Centrado en la Eurocopa

"Es nuestra primera Euro y estamos muy centrados en nuestra participación. No hay una guía para este tipo de eventos, un jugador tiene que estar preparado confiando en su talento y capacidad. Nuestra mentalidad ha sido preparada a lo largo de la clasificación".

Se muestra ilusionado y con ganas de empezar

"Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y queremos seguir así haciendo un buen torneo. Venimos de un país que se merece este tipo de buenas noticias. Es muy especial para nosotros y queremos hacer felices a nuestra gente".

"Por supuesto, considero que es un gran éxito estar en la Euro, pero queremos competir. Ese es mi objetivo a nivel personal: competir y darlo todo, para no arrepentirme al final del torneo".

Un buen recuerdo de la clasificación

"Fue un momento muy intenso. Lo celebramos juntos como equipo y todos hablaron con sus familias y amigos llenos de felicidad. Recuerdo que las calles de Skopje estaban llenas de gente celebrándolo. Fue increíble".

Análisis de su grupo en la Euro 2020

"Es un duro desafío. Vamos a jugar contra jugadores tan importantes como Zinchenko, Alaba o Frenkie De Jong. El nivel va a ser muy alto y estamos preparados para dar lo mejor de nosotros".