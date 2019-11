Dimitar Berbatov: "Bale fue tonto por celebrarlo con esa bandera"

"Es un fuera de serie, y es verdad que no ha sido tratado de la mejor manera posible en España, pero si todo eso es así, ¿por qué sigues allí"?".

Gareth Bale es uno de los nombres del día después de que sellara la clasificación para la 2020. Y es que después de lograr la última plaza directa para el torneo continental, los británicos celebraron de manera efusiva sobre el césped de Cardiff y cogieron una pancarta con un lema que trascendió a los altares en los últimos días tras una canción desde la grada que se convirtió en un himno para dar alas a los británicos. La foto, con el lema "Gales. Golf. Madrid. En ese orden", se hizo viral y provocó la crítica de no pocos aficionados del , además de la de Dimitar Berbatov, exjugador búlgaro del .

Embajador de Betfair, Berbatov ha hecho unas declaraciones para esa casa de apuestas y fue muy crítico con la reacción de Bale después de firmar el boleto a la . “Bale fue tonto por celebrarlo con esa bandera. Hay obviamente tensiones entre Gareth Bale y el Real Madrid. Por supuesto que él es galés y va a poner a su país por delante, pero no creo que haya necesidad de celebrarlo con esa bandera. Me consta que es un tipo bromista, pero eso creo que crea una polémica innecesaria”, señaló el también ex jugador del .

Según el ex punta búlgaro, "Bale no tenía necesidad, de verdad. Supongo que era su decisión para mostrar algo, pero insisto en que el gesto sobra. No sé… puede que fuera un momento emocionante, o que no supiera que había en la bandera, pero en caso contrario, no ha quedado muy bien. Creo que fue un poco tonto”.

"Es un jugador fuera de serie, y es verdad que no ha sido tratado de la mejor manera posible en , pero si todo eso es así, ¿por qué sigues jugando allí? Si eres suficientemente bueno, y sólo quieres jugar al fútbol, cualquier equipo querrá tenerte. Podrás salir y jugar de nuevo”, remató.