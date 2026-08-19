El fútbol saudí atraviesa nuevos avances revolucionarios, especialmente en lo que respecta a los cuatro grandes clubes: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli.

El Ministerio de Deporte de Arabia Saudí anunció este miércoles el inicio del traspaso de la propiedad de las acciones de las entidades sin fines de lucro, que representan el 25% de las acciones de las sociedades de los cuatro grandes clubes, al Fondo de Inversiones Públicas.

De este modo, el Fondo de Inversiones Públicas será el propietario absoluto de los clubes Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli, y las juntas directivas de dichas entidades serán disueltas una vez cumplidos los trámites reglamentarios necesarios.

Según el el diario saudí "Asharq Al-Awsat", este paso representa la segunda fase del proceso de traspaso de la propiedad de los cuatro grandes clubes, en consonancia con los objetivos del proyecto de inversión y privatización de los clubes deportivos.

En virtud de este paso, las juntas directivas de las sociedades de los clubes continuarán ejerciendo sus funciones durante la etapa actual hasta que finalicen sus mandatos, incluidos los miembros designados por las entidades sin fines de lucro.

Por otro lado, los empleados del Fondo de Inversiones Públicas dimitirán de la presidencia de los comités ejecutivos de los clubes, en cumplimiento de las normativas reglamentarias vinculadas a la equidad de la competencia.

Cabe recordar que el club Al Hilal sigue siendo la única excepción entre los cuatro grandes clubes, ya que el 70% de sus acciones fue traspasado a la empresa Kingdom Holding, propiedad del príncipe Al Waleed bin Talal, el pasado mes de abril.

Se espera que la propiedad de los clubes Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli también pase a manos de un grupo de inversores y empresarios durante el próximo periodo, para completar el proceso de privatización de los grandes clubes de la Liga Saudí.

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