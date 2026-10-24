La situación se ha vuelto aún más candente en la Liga Roshn saudí durante las últimas horas, no solo a nivel de la lucha por la cima, sino también en la batalla por escapar del descenso.

Uno de los clubes más candidatos al descenso es el Abha, que encajó su séptima derrota de nueve partidos este sábado, ante el Neom por 0-2, en la undécima jornada de la Liga Roshn.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" informó de que la directiva del Abha amenazó con dimitir en bloque, debido al rechazo del comité de control financiero de la Liga Roshn a destituir al entrenador croata Damir Buric.

El comité de control financiero impone algunas restricciones a los movimientos de los clubes en materia de fichajes, ya sea de entrenadores o de jugadores, por el aspecto económico, lo que compromete al Abha con el técnico croata.

El Abha quiere fichar al entrenador argelino Nourredine Benzekri, para que asuma la misión de salvar al equipo del descenso en la temporada actual, tal como ha acostumbrado hacer con varios equipos en las últimas campañas.

El Abha ocupa el decimoctavo y último puesto en la tabla de la Liga saudí con solo dos puntos, cosechados de dos empates y siete derrotas, sin haber logrado ninguna victoria hasta el momento.