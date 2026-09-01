Resulta dignamente coherente la forma tan firme con la que los responsables del Borussia Dortmund responden ya a las preguntas sobre los rumores de fichajes de nuevos jugadores que circulan casi a diario. Es decir, no responden en absoluto. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book y Niko Kovac: nadie de este cuarteto se ha desviado hasta ahora de esa línea, pese a los numerosos y, desde luego, también justificados intentos de los representantes de los medios.

Naturalmente, se obtiene bastante más cuando se trata de futbolistas que ya forman parte de la plantilla del BVB. Aunque el lunes en la rueda de prensa de Kovac previa al partido inaugural de la DFB-Pokal ante el HEBC Hamburg, equipo de la Oberliga, se habló demasiadas veces de las absurdas reacciones en las redes sociales al supuesto lanzamiento de una botella hacia el escudo del Dortmund por parte de Samuele Inacio tras su tarjeta roja contra el HSV. Aun así, el técnico dejó entrever algo en dos nombres propios que no solo tiene importancia deportiva en el presente inmediato.

Porque la pregunta que la mayoría se hace ahora en torno al BVB es, por supuesto: ¿cómo sustituirá el Borussia al fichaje Giannis Konstantelias, lesionado del ligamento cruzado? En lo referente a un posible fichaje de alguien como Jadon Sancho, Kovac rehusó hacer comentarios, como era de esperar. Durante un tiempo parecía encaminarse un traspaso definitivo de Marcel Regula, del club polaco de primera división Zaglebie Lubin, pero ahora se habla de un acuerdo por la cesión hasta final de temporada de Ethan Nwaneri, del Arsenal.

Sin embargo, sobre quién tiene opciones de ser utilizado en el partido de copa y posiblemente también más allá en la posición ofensiva de interior izquierdo, Kovac sí fue más claro.

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Sustituto de Giannis Konstantelias: ¿quién entra en escena en el BVB?

Un posible candidato sería Fabio Silva. El delantero sigue viviendo una situación complicada en el BVB también al inicio de su segunda temporada. El portugués suele entrar desde el banquillo y no tiene ninguna opción frente a Serhou Guirassy, que cuenta con un gran respaldo por parte de Kovac. Igual que ya ocurrió en el mercado invernal, circulan rumores sobre su salida, esta vez alimentados también por las propias declaraciones de Silva.

"No sé qué va a pasar. Naturalmente quiero jugar más partidos desde el inicio y ayudar al equipo. Quiero ser aún más importante. Si dijera otra cosa, estaría mintiendo. Yo siempre digo la verdad", explicó Silva recientemente tras la derrota en la Supercopa ante el Bayern (1-2), en la que marcó el único gol del Dortmund.

También en el 2-0 contra el HSV del sábado se quedó fuera, esta vez durante todo el partido. En consecuencia, Silva se mostró después frustrado y molesto, mientras el director deportivo Book prácticamente descartó una salida del jugador de 24 años. Ricken dijo sobre la complicada situación de Silva: "Que un jugador no sea entonces cien por cien feliz forma parte del fútbol. Pero al final somos un equipo y cada uno puede aportar su parte. Eso no se le puede reprochar en absoluto a Fabio. Ya dijimos hace semanas que aquí ningún jugador debe tener la sensación de que tiene que marcharse del club lo antes posible".

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Niko Kovac, sobre Fabio Silva: "Si ahora también cambiamos eso..."

Podría pensarse que, por la lesión de Konstantelias y la expulsión de Inacio, las opciones de Silva de ser titular aumentarán. Pero Kovac no lo ve así, como reveló el lunes. "La temporada pasada lo hicimos de vez en cuando", dijo sobre las apariciones de Silva hasta ahora en esa posición, aunque matizó: "Pero esta temporada ya tenemos muchos jugadores para esas dos posiciones de interior. Si ahora también cambiamos eso para hacerle de alguna manera un hueco ahí, entonces se vuelve un poco complicado".

El técnico de 54 años argumentó además: "Además, entonces arriba solo tendríamos un delantero. Por eso sí creo que seguirá siendo el que forme la punta del ataque junto a Serhou, y los demás, de esos tenemos varios, jugarán en esas llamadas posiciones de interior".

El gran problema de Silva hasta ahora ha sido que en sus apenas diez titularidades ni de lejos convenció tanto como en los 30 partidos en los que actuó como revulsivo. Ahí brilló el internacional, en una única ocasión, con un gran despliegue físico, mucho compromiso y una buena dinámica con la que a menudo modificó la estática más bien plana del juego del BVB.

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Carney Chukwuemeka: una alternativa lesionada una vez más

Diez de sus once participaciones de gol hasta la fecha las firmó Silva en Dortmund precisamente como suplente. Y todo apunta a que seguirá siendo así, si Kovac no está mintiendo. Ya la semana pasada dejó clara la situación de Silva: "Conoce su papel en el equipo. Serhou Guirassy es nuestro delantero número uno. Él es el aspirante".

Igual de decepcionante, aunque de otra manera, está siendo la situación de otro fichaje del pasado verano. Carney Chukwuemeka vuelve a hacer honor a su reputación de futbolista constantemente lesionado. En los tres últimos partidos no estuvo a disposición del BVB.

Como ya ha ocurrido tantas veces, unos enigmáticos problemas musculares, que el club no especifica con más detalle, vuelven a frenarle. En la pretemporada, el internacional austríaco solo pudo participar en una mitad y media, y su última aparición se remonta ya a más de tres semanas.

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¿Qué dijo Niko Kovac sobre Carney Chukwuemeka como sustituto de Konstantelias?

Sería una alternativa a Konstantelias, según comunicó Kovac. "Seguro que hay varios jugadores que pueden ocupar esa posición, y entre ellos también está Carney. Cada uno le aporta algo a esa posición, porque no podemos decir que tengamos cinco jugadores que sean como Delias. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Ahí veo a varios jugadores". Para el entrenador, Chukwuemeka "ha hecho sus mejores partidos en esa posición y, en última instancia, ahí es donde yo también lo veo".

Sin embargo, sigue ahí el tema de siempre, que para el fútbol de Kovac constituye una condición básica inamovible: "Tiene que trabajar en su forma física y llegar a ese punto para poder tener también minutos en la Bundesliga". Sigue siendo un camino muy largo: Chukwuemeka promedió 29 minutos en sus hasta ahora 55 partidos con el BVB. Solo fue titular en doce ocasiones, y únicamente una vez completó todo el encuentro: en abril pasado, en el 1-2 en Hoffenheim. Fue, de hecho, la primera vez en su carrera en que Chukwuemeka estuvo sobre el campo tanto en el pitido inicial como en el final.

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Fabio Silva y Carney Chukwuemeka: 45 millones de euros de traspaso con poco rendimiento

El BVB ha invertido casi 45 millones de euros en Silva y Chukwuemeka, y ha obtenido un rendimiento que hasta ahora no guarda ninguna proporción. La baja de Konstantelias cambia ahora el panorama de efectivos, pero no las ideas de fondo de Kovac. Para Silva queda el papel de aspirante de Guirassy, mientras que el habitual lesionado Chukwuemeka primero tiene que ponerse en forma.

Por eso, la situación de emergencia en la izquierda ofensiva solo parece prometedora para ambos a primera vista. Que eso cambie pronto dependerá, entre otras cosas, de cuánto tiempo deba improvisar el Borussia en la posición de interior izquierdo. Hay muchas posibilidades de que Kovac salga en la copa con Inacio y el fin de semana en la liga contra el Hoffenheim con Maximilian Beier.

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