Wagner estaba sentado en el estrado con los brazos cruzados y, entre otras cosas, le preguntaron por qué se había ido directamente al vestuario tras el pitido final del 2-1. Su respuesta: «Tenía que ir al baño. Esa es una razón. Y sería importante que, después del partido, se centraran en los jugadores y no en mí».

Wagner afirmó que la primera victoria en su quinto partido como entrenador del equipo de Baja Sajonia, que ahora ocupa el duodécimo puesto con once puntos en diez encuentros, no cambiaba nada para él: «Antes no me afectaba y ahora tampoco. Intento centrarme en el contenido y hacer progresar al equipo».

Wagner, que había perdido tres de los cinco partidos y también había quedado eliminado de la Copa de Alemania, añadió: «Al final, da igual cómo me sienta. Solo digo que no quiero destacar a todos nuestros lesionados ni buscar excusas. También quiero ser un ejemplo para los chicos. Tengo 38 años. No soy tan mayor, pero sí más que algún que otro jugador. Quiero estar ahí también cuando las cosas se pongan difíciles. Eso es importante para quienes ejercen el liderazgo. Lo que los chicos notan desde el primer día es que no tengo miedo de nada, absolutamente de nada».

Un periodista consideró que la primera parte contra el colista de Dresde había sido, «desde mi punto de vista», la peor de toda la temporada. Wagner replicó: «No quiero desacreditar su punto de vista, pero yo no lo veo así. Usted puede verlo como quiera; ya me di cuenta de eso la última vez. Los primeros diez minutos de la primera parte fueron aceptables en muchos aspectos».

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La comparecencia de Sandro Wagner en rueda de prensa: «Diré tantas frases como quiera»

Otro periodista le pidió a Wagner que dijera «dos o tres frases» sobre si creía que él y su equipo iban por el buen camino. El entrenador respondió: «Diré tantas frases como quiera. He de decir una cosa: como entrenador, no siempre hay que medir un partido únicamente por el resultado».

Wagner ya había dicho antes en Sky que, para él, tanto el 1-1 contra el St. Pauli como la derrota por 0-2 ante el Kaiserslautern en la Copa habían sido mejores partidos de su equipo que la actuación victoriosa del domingo. «Hoy no he quedado tan satisfecho con muchos aspectos del juego. Intento trabajar de verdad solo en el contenido y eso es lo que evalúo». Como el fútbol es un deporte de resultados, «ahora todo el mundo dice: “¡Genial!”. Pero no ha sido genial», añadió Wagner.

Aun así, también hubo elogios para su equipo. Wagner todavía tuvo palabras de reconocimiento para sus jugadores tras su primera victoria bajo su dirección. Sobre el delantero Benjamin Källman, que siguió sin marcar, pero dio la asistencia a Husseyn Chakroun para el 1-1, dijo: «Toda esa tontería de Instagram y quiénes opinan da completamente igual. Yo soy quien lo evalúa. Y le digo: los goles me importan una mierda. Eso viene después, es el resultado. Pero presiona bien, aguanta bien el balón, da asistencias: eso es mucho más decisivo».

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El Hannover 96 despide al entrenador y al director general deportivo en poco tiempo

Al Hannover, que el año pasado se quedó sin ascenso en la última jornada y afrontó la temporada actual con las correspondientes ambiciones, las cosas le salen mal desde hace semanas. Tras el decepcionante inicio de temporada, el club de segunda división ya se había separado del entrenador Christian Titz.

El sábado también tuvo que abandonar el club el director general deportivo Jonas Boldt, que había fichado a Wagner. Así terminó su etapa en el equipo de Baja Sajonia después de apenas cinco meses.

Boldt, de 44 años, había sido contratado a finales de mayo como sucesor de Jörg Schmadtke. Su contrato con los Rojos tenía inicialmente una duración de tres años.