Diferencias por doquier: ¿qué ha cambiado en el Al Ahly desde el último enfrentamiento contra el campeón de África?

La experiencia del Al-Ahli saudí en el torneo continental se repite, pero los detalles esta vez parecen completamente distintos a los de la edición que el equipo disputó hace un año, después de que cambiaran muchos nombres dentro del club, desde el cuerpo técnico hasta varias de las principales estrellas del equipo, mientras que el techo de las aspiraciones se elevó tras el nuevo logro asiático.

En la edición de 2025, el Al-Ahli disputó el torneo bajo la dirección del alemán Matthias Jaissle, y el equipo contaba en sus filas con nombres del calibre del argelino Riyad Mahrez y el marfileño Franck Kessié, además de que entraba en la competición como campeón de Asia en una ocasión, antes de caer ante el Pyramids por 1-3.

En cuanto a la edición de 2026, el Al-Ahli la afronta de una forma diferente, después de que Marino Pušić asumiera la dirección del equipo, y de que se marcharan tanto Jaissle como Mahrez y Kessié, en un momento en el que entraron nuevos nombres en los planes del equipo, encabezados por Eduard Spertsyan y Francisco Trincão.

El Al-Ahli cambió, pero la ambición creció

La mayor diferencia entre las dos ediciones no se relaciona únicamente con el cambio de algunos nombres, sino con la evolución que experimentó el estatus continental del Al-Ahli, después de que el equipo lograra conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite por segunda vez, llegando al torneo actual con el título de campeón de Asia en dos ocasiones.

Este logro sitúa al Al-Ahli ante una responsabilidad diferente, porque el equipo ya no disputa el enfrentamiento solo en busca de demostrar su valía ante el campeón de otro continente, sino que entra en él con la obligación de mantener su imagen como uno de los campeones de Asia, especialmente cuando se enfrenta al Sundowns, campeón de África.

Al mismo tiempo, Pušić necesita gestionar un equipo cuyos rasgos han cambiado en comparación con la temporada pasada, después de que el Al-Ahli perdiera a varios de los elementos que representaban una parte importante de su personalidad, encabezados por Mahrez y Kessié, lo que coloca al entrenador ante la tarea de construir una nueva identidad utilizando los elementos actualmente disponibles.

De Jaissle a Pušić

Matthias Jaissle fue el hombre que dirigió al Al-Ahli en la edición de 2025, y se apoyaba en un grupo de nombres que constituían gran parte de la fuerza del equipo en aquel momento, con Mahrez y Kessié a la cabeza, antes de que esa etapa concluyera con la salida del entrenador y de los jugadores del club.

En cambio, Marino Pušić dirige al Al-Ahli en la edición de 2026, y tiene ante sí la oportunidad de presentar un equipo diferente desde el punto de vista técnico, sobre todo porque los cambios que se produjeron en la plantilla le dan margen para redistribuir los roles y construir un sistema acorde con las características de los nuevos elementos.

La llegada de Spertsyan y Trincão representa una parte de este cambio, ya que el Al-Ahli cuenta ahora con nuevos nombres capaces de dar al equipo soluciones distintas en la construcción de las jugadas de ataque y en la generación de peligro, pero la verdadera prueba estará en la capacidad de Pušić para integrar estos elementos dentro de un sistema cohesionado ante un rival fuerte.

Spertsyan y Trincão frente al Sundowns

La presencia de Eduard Spertsyan y Francisco Trincão añade una dimensión diferente a la alineación del Al-Ahli en comparación con la edición pasada, después de que el equipo pasara a disponer de nuevas opciones en la faceta ofensiva y en la creación de juego, en lugar de depender de los nombres que estaban presentes en la edición de 2025.

Pero el enfrentamiento ante el Sundowns no le concederá al Al-Ahli mucho tiempo para experimentar, sobre todo porque el equipo sudafricano posee una gran experiencia en este tipo de partidos, además de que la disputa del encuentro en su terreno añade otro factor a los cálculos del partido.

Por ello, la capacidad de Pušić para emplear a sus nuevos jugadores y hallar el equilibrio entre la posesión, la presión y la seguridad defensiva será uno de los detalles más importantes que podrían determinar la imagen del Al-Ahli, especialmente porque cualquier arranque ofensivo mal calculado podría conceder al Sundowns los espacios que sabe aprovechar.

Un nuevo enfrentamiento

Hace un año, el Al-Ahli chocó con el campeón de África de entonces, el Pyramids, en un enfrentamiento que terminó con su derrota por 1-3, deteniendo su recorrido ante el representante del continente negro, en una prueba que reveló la dificultad de los enfrentamientos que reúnen a los campeones de los continentes, por muy distintos que sean los nombres y las circunstancias.

Y tras el paso de un año, el Al-Ahli se encuentra ante un nuevo enfrentamiento con el campeón de África, pero esta vez ante el Sundowns, y en circunstancias completamente diferentes, después de que cambiara el cuerpo técnico y se marcharan varios de los principales elementos del equipo, encabezados por Matthias Jaissle, Riyad Mahrez y Franck Kessié.

En cambio, el Al-Ahli entra en el enfrentamiento actual portando el título de Asia por segunda vez, y con un nuevo grupo dirigido por Marino Pušić, con la presencia de nombres como Eduard Spertsyan y Francisco Trincão, convirtiéndose el partido en una oportunidad para que el equipo compruebe hasta qué punto es capaz de ofrecer una respuesta diferente ante el campeón de África.

Y entre la edición de 2025 en la que el Al-Ahli perdió ante el Pyramids, y la edición de 2026 en la que se enfrenta al Sundowns, cambiaron muchos detalles dentro del equipo, pero el enfrentamiento conserva el mismo denominador común: el campeón de Asia ante el campeón de África, con el deseo del Al-Ahli de que no se repita el final que se produjo hace un año.