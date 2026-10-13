Así lo informa el diario deportivo francés L'Equipe. El BVB se interesó por el atacante del Olympique de Lyon tanto en el verano de 2024 como un año después, aunque finalmente acabó en el Manchester City. Según la información, hace dos años Cherki estuvo primero cerca de fichar por el Paris Saint-Germain y después por el Dortmund, pero finalmente permaneció en el OL.

El PSG era el favorito para hacerse con el jugador de 23 años. El propio Cherki ya daba por hecho en el verano de 2024 su traspaso a París por 15 millones de euros e incluso había expresado su gran alegría por el fichaje en un mensaje de voz dirigido al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Pero la operación no se concretó, entre otras cosas porque el BVB entró en escena y prometió a Cherki unos minutos de juego que, según la información, el PSG no quiso garantizarle. Sin embargo, cuando los dirigentes del Dortmund pudieron haber dado el paso definitivo, surgieron «discrepancias internas» sobre el traspaso, según la información, y por eso tampoco hubo una oferta concreta. El PSG, por su parte, se molestó al saber que Cherki habría preferido ir al BVB y también se retiró de la operación.

¿Qué decidió Rayan Cherki?

Cherki acabó renovando su contrato en Lyon y un año después se marchó al Manchester City por 40 millones de euros. El Dortmund volvió a mostrar interés en 2025, pero la elevada cifra del traspaso lo dejó sin opciones en la puja con los Cityzens por el francés.

Cherki tiene contrato en Mánchester hasta 2030. Esta temporada suma cinco goles y dos asistencias en nueve partidos oficiales con su club entre todas las competiciones.