Diferencias entre Messi y la Federación Argentina: posible ausencia de las estrellas en la selección

La Federación Argentina de Fútbol atraviesa una situación de inestabilidad, cerca de dos meses después de perder la final de la Copa del Mundo ante España (1-0), en medio de crisis administrativas y financieras que podrían proyectar su sombra sobre la selección durante el próximo parón internacional.

En este sentido, la cadena francesa "RMC" destacó que la Federación Argentina vive una etapa de caos, ante las acusaciones que apuntan a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, por blanqueo de dinero desde entidades dentro y fuera de Argentina, además de una batalla judicial en curso que, al parecer, ha empezado a afectar a la selección.

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En cuanto al cuerpo técnico, el contrato del entrenador Lionel Scaloni con la selección finaliza el próximo 31 de diciembre.

Se cree que el técnico, de 48 años, que llevó a Argentina a coronarse en la Copa del Mundo 2022 y a alcanzar la final de la última edición, considera que su trayectoria con la selección ha llegado a su fin.

Según el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", Scaloni se encamina a marcharse, mientras que varios miembros de su cuerpo técnico comparten el mismo deseo, lo que abre la puerta a grandes cambios dentro de la selección durante el próximo periodo.

Los titulares podrían ausentarse

Es seguro que los tres próximos partidos amistosos de Argentina, ante Burkina Faso, Bolivia y Benín, se disputarán sin la leyenda Lionel Messi, que anunció su retirada del fútbol internacional.

Estaba previsto que el parón internacional del próximo octubre fuera testigo de un homenaje al capitán de Argentina, pero la tensión existente entre él y la Federación complica la celebración de dicho acto.

En este sentido, "La Gazzetta dello Sport" señaló: "También hay sobre la mesa un gran homenaje a Messi, pero Leo no está del todo convencido con el asunto. Las relaciones con la Federación son tensas. Messi siente que le ha dado demasiado a la Federación, no solo dentro del campo, sino también fuera de él, a nivel económico".

Y añadió: "Aquí hay otro punto de dolor: las primas destinadas a los jugadores por la última actuación están en discusión. En más de una entidad dentro de Argentina se apunta a que los finalistas del Mundial son acreedores de la Federación, y que las cantidades adeudadas a los jugadores de la selección son elevadas".

El diario italiano prosiguió: "Sumando todo esto, se entiende por qué las estrellas de la selección que juegan en Europa no están, de entrada, entusiasmadas con la idea de viajar a Argentina para enfrentarse a 3 selecciones cuyos nombres empiezan por la letra B, y no es Brasil".

Esta crisis podría provocar la ausencia de varios jugadores titulares en el próximo parón internacional, entre ellos Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, en un giro que aumenta el clima de incertidumbre en torno a la selección argentina.

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