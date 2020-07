Diez momentos de Tevez desde su regreso a Boca

Se cumplen cinco años de un histórico retorno, repleto de altibajos y con un impasse en el medio: el camino de héroe a villano y a héroe de nuevo.

Es posible que, al menos en términos relativos, Carlos Tevez sea uno de los últimos ídolos en actividad de la época dorada de Boca. A puro potrero, Carlitos se convirtió en el jugador del pueblo en Europa y volvió a la a tiempo para marcar diferencias y retirarse en el club de sus amores. Sin embargo, su historia en estos últimos cinco años estuvo lejos de ser convencioal. El Apache desandó mejor que nadie los caminos de la gloria y el abismo. En Goal, repasamos diez momentos marcados a fuego en la recta final de su carrera.

LA VUELTA DEL HIJO PRÓDIGO

Lo que se esperaba que fuera una convocatoria de alrededor de dos mil o tres mil personas se convirtió en una marea de gente incontrolable: Carlos Tevez volvió a Boca un invernal lunes y reventó La Bombonera. Venía de jugar la y, un mes antes, la final de la ante . Con 31 años, regresaba a pesar de tener ofertas para quedarse en Europa. Era el héroe que el Xeneize necesitaba, luego del lamentable episodio del gas pimienta y una nueva eliminación ante River en la 2015.

Más equipos

TODO A LA NORMALIDAD

Carlitos no tardó en cumplir. Aquel primer semestre fue de novela, con varios goles y convirtiéndose en el líder de un plantel golpeado. Tuvo su cuota de polémica, cuando fracturó a Ezequiel Ham, pero, en definitiva, levantó dos títulos (el Campeonato de Primera División 2015 y la 2015) que le permitieron al club volver a pensar en la séptima Copa Libertadores.

UN TROPEZÓN IMPERDONABLE

La alegría de los dos títulos se desvaneció enseguida y Rodolfo Arruabarrena, quien a pesar de todo nunca pudo agarrarse con fuerza del cargo, le dejó el lugar a Guillermo Barros Schelotto. El ciclo del Mellizo, sin embargo, no empezó del todo bien, con una dura eliminación ante Independiente del Valle. Esa derrota marcaría una inflexión en el futuro inmediato del Apache.

CARLITOS NO SE VA

Entre rumores de una posible salida, el equipo de Schelotto se jugaba una seguidilla de partidos claves para mantener la cima del campeonato en la Superliga 2016/17 antes del receso de verano. Asistencia a Benedetto ante , asistencia a Bou y gol ante Racing, otra asistencia a la Panterita y dos goles ante River y una asistencia a Centurión y dos goles ante fueron sus últimos cuatro partidos en aquel 2016. Un cierre de año a lo grande que invitaba a disipar cualquier rumor. Pero...

DE HÉROE A VILLANO

Un escueto mensaje en la madrugada grabado con un celular fue todo lo que Carlitos le dejó al hincha que un año y medio atrás había llenado La Bombonera solo para verlo hacer unos jueguitos. Al día siguiente, estaba en , del otro lado del mundo, en un equipo desconocido de una liga desconocida a cambio de una verdadera fortuna. "Me frustró no poder ganar esa Libertadores (la del 2016). No quería saber nada, pensé en no jugar más. Me sentía vacío", explicó, mucho tiempo después, ya de regreso en Argentina. "El mundo Boca te agota. Cuando volví, todo era culpa mía. Si se equivocaba el utilero o el de prensa, la culpa era mía. Sentí que quedarme era hacerle daño al club. Hoy, no me mueven más", agregó.

SEGUNDA VUELTA

Inesperado o no, las cosas en China no fueron para nada bien y Tevez decidió pegar la vuelta. Fue solo un año el que estuvo alejado del club y que dinamitó esa increíble idolatría. Una que le costaría -y le cuesta- caro recuperar. "La plata no compra la felicidad", dijo en la conferencia de prensa en Cardales, cuando fue presentado junto a Emmanuel Más y Daniel Angelici. Un verdadero contraste a la elaborada fiesta en 2015: no hubo ni un hincha y muchísimo menos cobertura mediática. Él tampoco quiso engañarse a sí mismo y y le dejó la capitanía a Fernando Gago y la '10' a Cardona.

BICAMPEÓN Y ¿RECONSTRUCCIÓN?

Su excursión en Asia, sin embargo, no solo le costó su cariño con la gente, sino también gran parte de su nivel futbolístico. Ya no era figura ni salvador y su relación con Guillermo Barros Schelotto estaba rota. Un año más tarde explicaría que él le había prometido que iba a quedarse y que no le comunicó su decisión final. No había privilegios para el Apache esta vez, quien habitualmente ocupaba el banco de suplentes. A pesar de ello, Boca logró la segunda Superliga consecutiva al mando de los Mellizos, pero antes sufrió otro tropezón ante River en la Supercopa. Ese nuevo triunfo de Gallardo, sin embargo, no sería lo peor de aquel 2018.

UN DOLOR HISTÓRICO

Boca se lució en la Copa Libertadores. Hizo un gran certamen, dejando afuera a Libertad, Cruzeiro y Palmeiras -todos definiendo como visitante-. Era el regreso del Xeneize a una final luego de seis años y Tevez sabía que tenía la posibilidad de volver a ponerse a la altura -o hasta superar- en el a Juan Román Riquelme. Enfrente, el desafío más grande de la historia: River. Otra vez. 2-2 en La Bombonera, piedrazos en el Monumental, suspensión, Madrid y derrota 1-3 en el Bernabéu. ¿Retiro?

EL EMBLEMA QUE NO FUE

El artículo sigue a continuación

La histórica final marcó el cierre del ciclo de Guillermo Barros Schelotto en Boca y le dio paso a Nicolás Burdisso y Gustavo Alfaro. En una grata presentación, aseguró que una de sus principales tareas sería recuperar a Tevez. "Es nuestro emblema", aseguró. El Lechuga arrancó ganando la Supercopa y remontando en la tabla de posiciones de la Superliga para meter al equipo en la Copa Libertadores de 2020. La derrota en la final de la flamante Copa de la Superliga fue una piedra en el camino, pero que en ese entonces no parecía tan grave. Carlitos, mientras, sumaba cada vez menos minutos y el plantel se desarmaba. El segundo semestre, con el Apache cómodo en el banco, las cosas ya no andaban bien: lo desnudó su enojo en el Monumental y cara para la televisión. "Me faltó el respeto", dijo, después. A pesar de todo, el Xeneize llegó a semifinales de la Libertadores y... Figurita repetida. El River de Gallardo volvió a imponerse. Las elecciones en diciembre empujaron a Alfaro afuera del club y a la fórmula Ameal - Riquelme, adentro. Y el '10' olió una última oportunidad de la mano del último '10'.

LA REDENCIÓN

"Tenemos que hacer que Carlitos quiera volver a jugar a la pelota como en el barrio", dijo hasta el cansancio Juan Román Riquelme durante la campaña para las elecciones. De eso se trataba. De volver a prender el fuego sagrado. Charla mediante, se dijeron "las cosas en la cara" -hubo algunos cortocircuitos en los años anteriores- y todos a tirar para adelante. Miguel Ángel Russo le devolvió el protagonismo y él, como en aquel semestre de 2015, respondió: se convirtió en la gran figura de un título histórico, arrebatado en la última fecha a River.