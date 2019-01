Diego Vazquez no oculta su desagrado con Fabián Coito

El entrenador de Motagua remarcó que el uruguayo, actualmente en la Sub 20 de su país, "no tiene los méritos" para tomar el mando en Honduras.

Honduras espera por Fabián Coito para tomar el mando de la Selección, luego de la participación de Uruguay en el Sudamericano Sub 20 de Chile. Sin embargo, el charrúa encontró a Diego Vázquez como uno de sus detractores.

"La verdad es que si van a traer a un técnico que está en las juveniles de Uruguay mejor que dejen a Carlos Tábora o Jorge Jiménez que también han hecho trabajo en las juveniles y conocen el medio", declaró el entrenador de Motagua ante los medios.

"No ha dirigido profesionales. Traer a alguien que no conoce el medio, que solo ha dirigido juveniles y que no tiene los méritos creo que no", insitió.

En los últimos días trascendió que Vázquez apareció como una de las opciones en la Bicolor en una dupla con Héctor Vargas, ténico de Marathon. "Yo de supuestos no hablo, primero que lo ofrezcan los de la Federación. Insisto, a ese cargo hay que llegar por méritos. A pesar de ser antagonistas, coincidimos en eso", remarcó el argentino.