Diego Vázquez: "Klopp perdió seis finales seguidas antes de ganar una"

Liga Nacional de Honduras: El técnico argentino deslizó esa comparación después de perder por segunda temporada consecutiva la Liga Concacaf.

Diego Vázquez no pudo esconder su rabia tras perder la final de la Liga Concacaf en manos de Saprissa (0-0 en la vuelta tras caer por la mínima en la ida). El entrenador de Motagua criticó duramente al árbitro del encuentro por algunos errores puntuales que perjudicaron a su equipo, aceptó que no jugaron un buen primer tiempo y hasta se comparó con el técnico alemán Jürgen Klopp en su intento por defender las dos finales consecutivas que ha perdido en el certamen.

"Un primer tiempo donde nos costó mucho manejar la pelota, salvo en la primera jugada que (Marcelo) Estigarribia está claramente adelante de la línea del balón y hay un penal; en el segundo mejoramos con la pelota, generamos más llegada, el gol tampoco es offside en un momento clave", analizó el argentino ante la prensa.

Y siguió con sus críticas hacia la terna arbitral, liderada por César Ramos: "Nos afectó bastante el arbitraje, más allá de que enfrentamos a un gran equipo, que maneja bien la pelota y tiene muy buenos jugadores en ese aspecto, los felicitamos por haber logrado el título. Una fue gol y estaba bien habilitado, no sé cómo el línea va a levantar la bandera, más de visitante; pero ya pasó, quizás no vio al jugador de Saprissa que estaba en la línea, pero las finales son así, cerradas, hicimos un gol que no cobraron".

Sobre irse con las manos vacías nuevamente en una final, comentó: "Ya llegar a la final es un mérito enorme, ahora estamos peleando de local y hay que analizarlo; hicimos un gol de buena factura y en una final es muchísimo y somos subcampeones por ese gol que nos anularon. Jürgen Klopp (DT de ) perdió seis finales seguidas antes de ganar una, a las finales hay que llegar y para perderlas hay que jugarlas".

Por otro lado, le agradeció a sus futbolistas por la entrega: "Hoy tengo poco que reclamarle al equipo, en el segundo tiempo mejoramos y ellos circulan bien la pelota. Tuvimos las chances de gol como dije recién, muy poco para reprocharle a mis jugadores".

"Mientras lleguemos a las finales y estemos en ese nivel, estamos por buen camino; lógicamente duele, pero el jueves a pensar en la Liga y a seguir creciendo, es la única manera", cerró.