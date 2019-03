Diego Vázquez: "El hincha de Motagua está contento"

El entrenador argentino confía en dar pelea en el Clausura, al mismo tiempo que confesó sentir el gran respaldo de los hinchas por el título en 2018.

Motagua busca el triunfo en su visita a Vida para no perder pisada en la lucha por el torneo Clausura, aunque el entrenador Diego Vázquez confió que tiene pensado realizar algunas variantes debido a la seguidillas de partidos que se avecina.

“Puede ser, tenemos tres partidos importantes y quizás entre semana haremos rotaciones, todo depende de cómo finalicen mis jugadores. Ya está disponible Walter Martínez, veremos si está entre los 11 o si tiene que esperar. Estamos completos aunque Marco Vega no está del todo bien”, declaró el técnico argentino.

Pese a no ser líder, el Ciclón se mantiene en la pelea y Vázquez contó lo que siente desde la hinchada: “Escuché algo de un técnico que me gustó, dijo que el aficionado de Motagua está feliz y siempre tiene una sonrisa en el rostro porque se acuerda del 16 de diciembre del 2018 (Ndr: la final contra Olimpia) y se va a dormir con una sonrisa".

"Estamos viviendo una parte importante en la historia de Motagua, en la calle me lo hacen sentir, el otro día fui al Mall con mi hija y los obreros me abrazaron, se tomaron fotos conmigo y me parece que el hincha está viviendo un lindo momento”, amplió. Y concluyó: "El hincha de Motagua está contento en general, no solo conmigo por lo que hemos vivido en estos años y el pasado reciente de haber ganado la final, eso es algo que tenemos presente”.