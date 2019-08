Diego Lainez, fuera de la convocatoria para el Betis - Leganés

Tras jugar 15 minutos ante el Barcelona el domingo pasado, el mexicano ahora fue apartado por decisión técnica de Rubi.

El sueño europeo de Diego Lainez comienza a volverse una pesadilla. La promesa mexicana se ha quedado fuera de la convocatoria del para enfrentar al este sábado.

Lainez hizo su presentación esta temporada en el domingo pasado jugando 15 minutos ante el . Su actuación al parecer no convenció al técnico Rubi, que esta vez decidió dejarlo fuera de la lista al tener que hacer espacio para el delantero Borja Iglesias.

El Betis es uno de dos equipos que ha comenzado esta temporada en sumando dos derrotas -el otro es precisamente su rival de esta noche- y esto ya mete presión al entrenador recién llegado este verano, que aparentemente aún no confía en la promesa mexicana, fichada en enero por casi 15 millones de euros.

En prinicpio la baja de Lainez no se puede explicar por la posibilidad de que salga del conjunto bético antes del cierre del mercado de fichajes este lunes. El Betis no tiene ofertas por la cesión del mexicano a estas alturas, aunque vista la poca actividad que parece destinado a tener, al menos en el arranque de la temporada, una cesión a un club que le pueda garantizar más minutos parece la mejor opción para no cortar su progresión.