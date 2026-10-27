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Diego Gomez ha asegurado que está en plena forma física y deseando ser decisivo mientras el Brighton & Hove Albion se prepara para un exigente doble enfrentamiento contra el Manchester City. El internacional paraguayo se perdió los últimos compromisos europeos como parte de un plan de preparación física individualizado, pero ya está listo para desempeñar un papel clave en dos importantes partidos a domicilio en el Etihad Stadium.

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Preparado para dos duelos seguidos contra el Manchester City

El equipo de Fabian Hurzeler visitará el miércoles el Etihad Stadium para disputar los octavos de final de la Carabao Cup y regresará al mismo estadio el sábado para medirse en la Premier League al actual líder. Gomez descansó durante el reciente periodo de partidos acumulados del club y no participó en el empate ante el FK Jablonec en la Conference League de la UEFA, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas a los próximos compromisos nacionales.

«Sabemos que son dos partidos fuera de casa muy difíciles», dijo Gomez en la web oficial del club. «El entrenador habló conmigo y me dijo que quería reservarme más para estos partidos. Obviamente, quería jugar contra el Jablonec, pero es decisión del entrenador».

El motor del centro del campo, recuperado para el reto ante el City

En su regreso al equipo durante la derrota del domingo por 2-0 ante el Liverpool dejó muestras de su calidad. Ahora está centrado en los dos encuentros consecutivos en el noroeste. El futbolista de 23 años se ha convertido en una pieza clave del centro del campo del Brighton, y su energía será fundamental si el equipo visitante quiere alterar el ritmo del conjunto de Enzo Maresca en los próximos días. Gomez reconoció la dificultad del reto, pero cree que el descanso que le concedió su entrenador le vendrá bien.

«Ahora me siento muy fresco para afrontar los partidos que vienen, que son muy importantes. Fue decisión del entrenador y la acepté porque necesitaba descansar, con tantos partidos por delante. Ahora estoy centrado en los encuentros de esta semana», afirmó el centrocampista.

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La frustración de Anfield

Aunque ya piensa en los dos duelos contra el City, Gomez también repasó la reciente decepción en Anfield. El Brighton vio cómo el Liverpool ponía fin a su racha de diez partidos invicto, pese a disfrutar de largos periodos de posesión y generar varias ocasiones prometedoras. El internacional paraguayo admitió que al equipo le faltó contundencia para aprovechar su dominio en la primera parte, en la que no encontró la manera de superar a la defensa del Liverpool.

Próximos partidos MCI Carabao Cup 15:30 BHA Ver

«Creo que tuvimos mucho el balón en la primera parte y muchas ocasiones para marcar», añadió Gomez al hablar de la derrota por 2-0. «Solo nos faltó algo de claridad en el último pase, pero ya estamos pensando en los próximos partidos y en cómo mejorar. En la segunda parte defendieron muy bien, con una defensa compacta. Seguimos intentando crear ocasiones, pero hay cosas que mejorar».

En busca de repetir una victoria histórica

La historia demuestra que el Brighton es capaz de sorprender al Manchester City en una competición copera. El partido del miércoles en la Carabao Cup será apenas el segundo enfrentamiento entre ambos clubes en la Copa de la Liga. El anterior sigue siendo un grato recuerdo para la afición del Brighton: logró una memorable victoria en la tanda de penaltis tras un emocionante empate 2-2 en el Withdean Stadium en 2008. Aunque el panorama del fútbol inglés ha cambiado considerablemente desde entonces, el deseo de derrotar a un gigante sigue igual de vivo en el equipo.