Diego Costa: "Luis Suárez me gusta, uno mordiendo y otro pegando"

El delantero se toma con humor la intensidad con la que tanto él como Luis Suárez viven el oficio de delantero tras golear al Granada.

Diego Costa compareció tras la goleada del Atlético al para expresar sus sensaciones.

La goleada

"Va a dar mucha confianza a los de arriba. Es importante empezar meter goles".

Oportunidades

"Tengo que aprovechar las oportunidades que hay. Ojalá las lesiones me respeten y puedan tener una buena secuencia de partidos".

Refuerzos

"La verdad es que la temporada donde ganamos títulos siempre tuvimos grandes jugadores como Villa, Adrián, Raúl García... salieron tres jugadores importantes y entraron otros tres que podrían jugar en cualquier equipo. Hay una competencia limpia. Hay que competir".

Su continuidad

"Yo dejé claro al club que haría lo que ellos quisieran. Si querían venderme, adelante. Si había opción de darme, rescisión me iba. Si querían que me quedara, también fenomenal. Hablé claro con ellos y si tengo que estar seguiré peleando y si puedo seguir y las lesiones me respetan, seguir apretando".

Competencia con Luis Suárez

"Con Luis Suárez me gusta. Uno mordiendo y otro pegando. No sé cómo el Barça le deja salir, pero es cosa de ellos. Su espíritu guerrero, de ganar títulos. Ojalá podamos brindir a la afición".