Diego Churín: “Chiqui Arce me motivó”

El delantero argentino decidió quedarse en Cerro Porteño, tras la llegada del nuevo entrenador.

Francisco Arce contagió de optimismo y generó un cambio de aire importante para varios componentes del plantel azulgrana. Uno de ellos es el delantero Diego Churín, quien este lunes confirmó su continuidad en el Ciclón paraguayo.

"Tengo ganas de quedarme, me voy a quedar, obviamente. Voy a tener más minutos de los que venía teniendo, Chiqui Arce me motivó un poco por ese lado", comenzó diciendo el atacante azulgrana a la AM730 de Asunción.

Churín reconoció que la temporada que se va no vio su mejor versión: “Soy muy autocrítico y también sé que a veces las críticas no son la realidad de lo que pasa. No es que tenía ganas de cambiar de aire, sino es que sentía que no estaba colaborando en el club como yo quisiera. Tal vez una salida iba a beneficiar tanto al club como a mí. En ese momento no teníamos técnico, y una llamada del Chiqui fue una conversación muy agradable. No lo conocía y fue una grata sorpresa de mi parte", afirmó.

El atacante azulgrana aseguró además que la llegada de Arce cambió el ambiente en La Nueva Olla. “Sabemos lo que es Chiqui Arce en , lo que es como técnico y, obviamente, esa atención hacia nosotros hay que devolvérsela día a día y mostrarle que estamos capacitados para lo que él quiera", expresó.

Churín sabe que lo que viene no será para nada sencillo, pero tiene la receta para pelear por los objetivos. "En el fútbol no hay muchos secretos, es jugar y tratar de dar lo máximo. Va a ser un año durísimo. No nos tienen que preocupar los demás equipos. Cerro Porteño es el club más grande, se tiene que preocupar por sí mismo. Hay que trabajar, estamos muy deseosos de darle alguna alegría a la gente", destacó.

Cerro Porteño lleva varios días trabajando, pero la parte más importante de la pretemporada iniciará este jueves 2 de enero.