Diego Carlos: “Si salgo del Sevilla es para ir a un club mucho más grande”

El central brasileño no cierra las puertas de cara al próximo mercado de pases. Su nombre suena en el Atlético, en el Liverpool y en el Madrid.

A pesar de que el balón está quieto por la pandemia que preocupa al planeta, las conversaciones de cara al próximo mercado de pases continúan, a menor velocidad, por el camino habitual. En este contexto, uno de los nombres que serán más escuchados es el de Diego Carlos (27 años), el defensor del que ya empieza a abrir algunas puertas para irse de Andalucía.

“Yo tengo claro que venir al Sevilla ya es dar un salto muy grande. Si salgo del Sevilla es para ir a un club mucho más grande porque el Sevilla ya es grande”, afirmó el central brasileño en declaraciones a Muchodeporte, dejando una posibilidad abierta, pero imponiendo a la vez sus condiciones.

El exfutbolista de Porto, por el momento, tampoco quiere hacerse demasiadas ilusiones. “Hasta el momento, mi agente no me habla de esas situaciones. No me interesa saber de otros equipos”, subrayó. Y agregó: “Yo siempre le digo que, si me va a decir algo, que sea algo firme, que no me venga con historias porque yo debo tener mi cabeza en el Sevilla. No quiero que me causen esas cosas una distracción”.

Su nombre, como rumor que crece rápido para dejar de ser una simple especulación, empezó a sonar en el , el y el . ¿Ofertas concretas? Ninguna, hasta ahora...