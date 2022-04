Diego Carlos, en GOAL: "Aún no tengo el pasaporte, cuando lo tenga hablaré de la Selección"

El Sevilla es el equipo menos goleado de La Liga, su defensa una de las más fiables y su líder es el brasileño Diego Carlos. El central que llegó hace tres años desde el Nantes se ha convertido en una referencia en el club de Nervión y en el fútbol español.

Su nivel ha crecido de la mano del equipo de Julen Lopetegui y su buen rendimiento le ha convertido incluso en futurible para la Selección Española si terminara de culminar su proceso de nacionalización en el que ya está esperando el pasaporte español como ha confirmado en una entrevista exclusiva a GOAL.

¿Cómo está para el último tramo de la temporada?

"Muy bien, después de regresar de una lesión me siento bien. He aprovechado también este tiempo lesionado para recuperar un poco también la cabeza y físicamente. Me encuentro bien".

Está siendo uno de los jugadores más destacados de la temporada.

"Lo llevo bien, hago mi trabajo como siempre con el equipo y buscando nuestros objetivos y vamos a seguir haciéndolo lo mejor posible".

Está viendo gol con facilidad, ¿cuál es el secreto?

"Siempre trato de estar bien posicionado. Conozco mucho a los jugadores que van a centrar, sé dónde puede ir la pelota y siempre me pongo en esos sitios".

Es uno de los jugadores más queridos por la afición, ¿nota ese cariño por la calle?

"Sí y yo tengo mucho cariño también por ellos. Noto que me quieren mucho y me siento muy cómodo. Mi familia y yo estamos muy contentos con el cariño que nos transmiten los aficionados del Sevilla pero no sólo ellos, también con toda la gente que vive en Sevilla".

Cómo fue volver a jugar con público esta temporada.

"Me encanta, me gusta mucho. Cuando estoy dentro del partido y también fuera. Cuando he estado lesionado me encontraba con ellos en el parking y el cariño que transmiten es espectacular".

¿Le dio pena la eliminación en la Europa League?

"Sí, fue una pena pero pensamos hacia delante. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y buscando nuestros objetivos. Todavía no ha terminado la temporada y vamos a seguir con lo que tenemos que afrontar".

En enero se habló de una posible salida al Newcastle, ¿pensó en algún momento que se iría?

"La verdad es que yo tenía contrato con el Sevilla, ya había renovado y sigo teniendo un contrato cada vez más largo con el club. Me gusta mucho Sevilla y Monchi sabe muy bien esto y toda la gente que trabaja en el club sabe el cariño que le tengo. No tengo nada que hablar fuera del Sevilla, sólo puedo agradecerles".

¿Cómo de importante es Lopetegui en su crecimiento?

"Cuando coincidimos en el Porto yo estaba en el segundo equipo, no en el primero. Hice algún entrenamiento con ellos pero Lopetegui tenía su equipo y su trabajo y yo me fui cedido al Estoril. Después de cuatro años volvimos a encontrarnos y me puso muy contento porque ha sido una historia bonita para mí. Trabajo con un entrenador que antes me llamaba solamente para entrenar. La vida es así. Estoy agradecido por todo lo que me ha enseñado y lo que he aprendido en el día a día en los entrenamientos".

¿Cómo afrontan el partido del domingo ante el Real Madrid?

"Vivimos el partido como los otros. Queda poquísimo y todos los partidos son ahora como una final. Hay que respetar a todos los adversarios, tanto a los equipos grandes como a los pequeños. Tenemos que dar lo mejor y queremos tener resultados bonitos".

¿Es Benzema el delantero más difícil de marcar de LaLiga?

"Sí, lo dije desde que llegué aquí. Benzema para mí es un delantero muy completo y se sabe mover bien dentro del área. Tiene sus características y sus habilidades y nosotros vamos a enfocarnos para hacerlo bien y pararlo".

También se habla mucho de Vinicius.

"Hay muchos brasileños allí con calidad. Tiene a Casemiro, Militao, Vinicius, Rodrygo, Marcelo... Son futbolistas buenos y por eso están ahí. Sabemos lo que nos vamos a encontrar y tenemos que competir. Tienen un gran equipo y no sólo los brasileños son buenos".

Acaba de nacionalizarse español, ¿está abierto a que Luis Enrique le cite para jugar con España?

"Estoy tranquilo, estoy esperando todavía los papeles y el pasaporte y cuando lo tenga voy a hablar de este tema".

¿Qué objetivo se marcan para el final de temporada?

"Nuestro objetivo es pelear hasta el final para entrar en Champions y ahí es donde esperamos terminar".