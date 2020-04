Diego Buonanotte reconoció los dotes de Gallardo aún como futbolista: "Ya se veía que era un técnico adentro de la cancha"

El excampeón con River contó detalles de la personalidad del Muñeco como compañero que ya hacían pensar en este futuro exitoso como DT.

Excompañeros y campeones en el River de Diego Simeone, Buonanotte conoce de cerca a Marcelo Gallardo, además de haber tenido la suerte de haber sido su aprendíz en campo. Hincha del Millonario e hijo de la casa, el actual futbolista de la confesó que le gustaría volver, pero dio una explicación ejemplar.

"Si vos le preguntás a cualquier futbolista que haya jugado en River, no tengo dudas de que todos van a decir que les gustaría volver. Está claro. Pero yo soy muy realista y entiendo que hoy River​ no necesita que yo diga una estupidez… No le haría bien a nadie. Hoy disfruto del momento como hincha", sostuvo en su charla con Diario Olé.

Además, reonoció que si bien River perdió en su definición de la Superliga, eso "no va a cambiar nada, va a seguir siendo el mejor equipo". Pero lo más importante fueron sus acotaciones en torno al Muñeco, a quien conoce de cerca y desde muy chico.

Más equipos

“Siempre dije que Marcelo ya se veía que era un entrenador dentro del campo. Pero es cierto que uno nunca se iba a imaginar lo que logró. Es el máximo ganador de la historia, un entrenador súper capaz y me pone muy feliz porque es una gran persona. Por suerte, River volvió a ser el River de siempre”, finalizó.