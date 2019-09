Diego Buonanotte comparó a Mario Salas con Marcelo Gallardo: "Sacó una de mis mejores versiones"

El volante de Universidad Católica tuvo un particular análisis sobre los técnicos de Colo Colo y River. Además, habló del momento de los Cruzados.

En la temporada 2010/11 Diego Buonanotte le dijo adiós a River luego de varios años. A partir de aquel entonces, El Enano vivió en , , (regresó para jugar en ) y Grecia, sin lograr la continuidad deseada.

En la temporada 2016/17, el mediocampista finalmente encontró el que parece ser su lugar en el mundo: . Establecido en , el nacido en Santa Fe es uno de los emblemas de la institución cruzada, en la que ha logrado cuatro trofeos: dos en Primera División y dos Supercopa.

Y previo al clásico entre el Millonario y Boca, por la semifinal de , el argentino se dio el lujo de comparar a Mario Salas, quien lo llevó a los estudiantiles, y con quien ganó dos copas en 2016, con Marcelo Gallardo, con quien logró el Torneo Clausura de 2008.

En conversación con la Página Millonaria, Buonanotte recordó al Comandante -hoy DT de - al señalar que "tuvimos la suerte de poder lograr varios títulos, todo ayuda a este grupo de jugadores que la base viene de años atrás. Seguimos dejando en lo más alto a un club con mucha historia, con muchos argentinos que han sido ídolos", indicó.

El artículo sigue a continuación

Y respecto a los mencionados técnicos, el futbolista sostuvo que "con Marcelo (Gallardo) estuve como jugador, pero por lo que veo es un entrenador que propone mucho y con una intensidad a la hora de recuperar el balón. Si lo comparo con Mario, a quien estoy agradecido por traerme a Católica y sacar una de las mejores versiones de mí en el club, sí es un entrenador que quiere atacar todo el tiempo, que le gusta mucho la intensidad de presionar arriba y cuando se pierde la pelota, recuperarla rápido para volver a atacar".

Por otra parte, analizó el momento que viven los Cruzados, líderes del Campeonato Nacional, y se refirió a su suplencia al mando de Gustavo Quinteros. "A lo mejor el cambio de esquema que está utilizando este entrenador me está perjudicando un poco, no utiliza enganche, pero siempre aportando en el momento que me toque. Estoy jugando por banda, que no son mis posiciones, pero hay que adaptarse a lo que necesite el equipo", reflexionó.

Finalmente, el volante aseguró que la UC "está en deuda en copas internacionales, poder competir más allá que lo hicimos en 2016 y 2017, pero no estamos a la altura si comparamos como hemos estado actuando a nivel nacional. Queremos seguir creciendo, pero ahora tenemos la cabeza puesta en poder lograr un bicampeonato que nunca se logró en torneos largos en la UC. Después se verá para qué estamos", cerró.