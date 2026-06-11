Dida: «Entre el Mundial de 2002 y la Champions de 2003, me quedo con la segunda»

Nelson Dida, exportero del Milan entre 2002 y 2010, participó en el primer episodio del podcast «Derbyssimo Legens x MilanNews».





«Si solo pudieras quedarte con un trofeo: ¿el de Manchester 2003, el Mundial de 2002 o el de Atenas 2007?

». «Es una elección difícil —ríe—. ¿Puedo quedarme con los tres? Si tengo que elegir uno, elijo la Champions de 2003, porque fue especial. En los penaltis fui decisivo. El Mundial también es muy importante».

«Has sido un líder silencioso: ¿limitación o fortaleza?

» «Me ha ido muy bien. Silencioso en el sentido de que no siempre me comunico fuera del fútbol, pero en el campo me comunicaba con todos, antes y después del partido. Solo soy tímido y prefiero evitar las cámaras, aunque siempre respondía a la prensa. Estoy muy satisfecho con mi carrera».

¿A qué portero te pareces hoy?

«Ya he hablado de Mike (Maignan, risas). Lo conocí al llegar al Milan; trabajé un año con él y tenía algo especial. Noté una fuerza diferente. Nos hicimos amigos. A veces venía a entrenar incluso después de los partidos, haciendo sesiones específicas. No todos hacen eso».

¿El Milan para ti es...

? «Una familia».