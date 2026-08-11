Dick Schreuder se vuelve «completamente loco» por culpa de un jugador del NEC: «A este nivel, eso es terrible»

El entrenador del NEC, Dick Schreuder, era lógicamente un hombre satisfecho tras la victoria por 2-1 sobre el Olympiacos en la fase previa de la Liga de Campeones. Emre Mor fue el héroe del partido en el Goffertstadion, y eso que el turco había tenido una entrada en el encuentro extremadamente desafortunada.

Mor empezó en el banquillo del NEC, donde el técnico Dick Schreuder se vio obligado a hacer dos cambios en la primera parte. Justo antes de que Brayann Pereira entrara al campo por Philippe Sandler, Mor sustituyó al lesionado Sami Ouaissa.

Mor tuvo que prepararse rápidamente para entrar, pero no lo consiguió. Su pendiente estaba bien sujeto y pasaron 2 minutos y 49 segundos antes de que pudiera aparecer realmente sobre el terreno de juego.

El creativo explicó después del partido que no lleva el pendiente para verse bien, sino porque le ayuda a dormir. Además, pensaba que le permitirían tapárselo, pero no fue así.

Por eso, Mor se arrancó el pendiente, lo que le provocó una oreja ensangrentada. Schreuder estaba visiblemente furioso durante esos casi tres minutos y soltó varios insultos antes de que Mor entrara al campo.

Schreuder reconoce en Ziggo Sport que perdió la paciencia y estuvo a punto de mandar a Mor de vuelta al banquillo. "Al final sí. Yo siempre soy sincero, ellos también lo saben. Yo mismo se lo arrancaría así."

"Estas son cosas... La semana pasada sí pudo jugar con un apósito", dice Schreuder, que entonces ve imágenes de sí mismo. "¡Me vuelvo completamente loco! Quizá tampoco esté bien, pero simplemente forma parte de ello."

"Llevamos jugando ya dos o tres minutos, pero a este nivel esto es, por supuesto, terrible. Lo ha arreglado un poco", dice Schreuder con una sonrisa, "pero este tipo de cosas tenemos que hacerlas mejor."