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Jonathan van Haaster

Traducido por

Dick Schreuder gana el Premio Rinus Michels tras una gran temporada con el NEC

NEC Nimega
Eredivisie
D. Schreuder

Dick Schreuder, de 54 años, ha ganado el Premio Rinus Michels al mejor entrenador de la Eredivisie. Llevó al NEC a un histórico tercer puesto, superando a Peter Bosz (PSV) y Anthony Correia (Telstar).

Bajo su mando, el NEC mostró un fútbol ofensivo y eficaz. Durante semanas peleó por el segundo puesto y la clasificación directa a la Liga de Campeones.

Finalmente terminaron terceros y accedieron a la fase previa de la Liga de Campeones, su mejor resultado histórico en la Eredivisie. Además, el equipo sumó un récord de 59 puntos.

Además, batió el récord de goles del club (77) y sumó 16 victorias, marca histórica. También alcanzó la final de la Copa KNVB, donde cayó 5-1 ante el AZ.

Bosz, campeón nacional con el PSV, no pudo superar a Schreuder pese a su tercer título consecutivo.

Amistosos
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Correia, exdefensa, sorprendió al mantener a Telstar en la máxima categoría tras un ascenso inesperado.

Su valiente estilo le valió numerosos elogios, y tras una épica batalla contra el FC Volendam en la última jornada, logró la permanencia directa. Actualmente dirige al FC Utrecht.

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