Dick Schreuder, furioso, arroja sin piedad a su propio jugador a los leones

Dick Schreuder ha sacado duras conclusiones tras la dolorosa derrota por 5-0 del NEC ante la Juventus en la Europa League. El entrenador del conjunto de Nimega fue especialmente crítico con su equipo y no perdonó a jugadores a título individual.

Especialmente Almugera Kabar fue objeto de las críticas de Schreuder. El defensa, cedido por el Borussia Dortmund, provocó un penalti en Turín con una entrada tardía y volvió a tener visibles dificultades. "¿Por qué sigo poniendo a Kabar? Porque no tengo otra cosa", dijo el implacable entrenador. "Ese chico acaba de llegar y tendrá que jugar."

El técnico reconoce que Kabar está teniendo problemas en este momento con el nivel que se le exige. "Kabar lo está pasando mal. Todos lo vemos". Según Schreuder, jugadores como Kabar normalmente podrían desarrollarse arropados por los más experimentados, pero las circunstancias obligan al NEC a darles entrada antes.

Schreuder en realidad quería retirar a Kabar tras aproximadamente media hora, pero desistió después de que Clement Bischoff arrastrara una lesión. Además, el entrenador subrayó que Bram Nuytinck y Perr Schuurs todavía no están en condiciones de jugarlo todo. "Lo voy a explicar bien una vez más: Bram Nuytinck y Perr Schuurs solo pueden jugar entre 20 y 25 minutos. Ahora mismo ni siquiera sé si Perr podrá jugar el domingo."

El NEC ya se vio por detrás en el marcador en Turín a los nueve minutos. Un balón largo fue mal calculado por la defensa y por el guardameta Nikolas Polster, tras lo cual Nicolás González pudo marcar el primer gol. "Con todos los respetos, pero ese balón todavía lo despejo de cabeza. Todavía veo venir ese balón", dijo Schreuder al término del partido.

Según el técnico, el duelo dejó claro que el NEC aún no está al nivel deseado. "Así que todavía no estamos ahí, necesitamos mucho más tiempo. Simplemente no tenemos bien organizada la zaga."

Al descanso, el NEC ya perdía por 3-0, tras lo cual la Juventus golpeó dos veces más en la segunda mitad. "Claramente no fuimos lo suficientemente buenos. No me lo esperaba. Pensaba que éramos mejores", afirmó Schreuder.