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Dusan TadicImago
Jonathan van Haaster

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Dick Schreuder apuesta por una alineación muy ofensiva del NEC en la vuelta de la Liga de Campeones contra el Olympiakos

NEC Nimega vs Olympiakos
NEC Nimega
Olympiakos
Liga de Campeones Clasificación

Ya se conoce la alineación del NEC para la vuelta de la fase previa de la Champions League. Philippe Sandler está lo bastante recuperado y será titular contra el Olympiakos. Según la UEFA, Dusan Tadic arranca en el centro del campo, aunque Ziggo Sport y Voetbalzone sitúan a Noé Lebreton en esa posición. En cualquier caso, Dick Schreuder apuesta por una alineación muy ofensiva, ya que el mediocentro defensivo Jamiro Monteiro es enviado al banquillo (por sobrecarga física). El partido comienza a las 19:30 y podrá verse en directo en Ziggo Sport 1.

Bajo palos, Gonzalo Crettaz espera dejar la portería a cero, igual que la semana pasada (0-0). Para ello cuenta con la ayuda de su defensa de tres, formada por Tobias Storm, Sandler y Deveron Fonville. Sandler no se entrenó el lunes con el grupo, pero fue sobre todo por precaución.

En el centro del campo, Sami Ouaissa debe aportar creatividad por la derecha, mientras que Clement Bischoff, que ha comenzado la temporada de forma excelente, podrá mostrar su calidad por la izquierda.

Darko Nejasmic y Noé Lebreton estarán en el centro del campo. Schreuder está muy satisfecho con Monteiro, pero deja en el banquillo al caboverdiano para evitar una sobrecarga física en el recién llegado.

Tjaronn Chery y Tadic actuarán como 'dieces' para filtrar pases hacia el delantero Linssen, que el fin de semana ante el Telstar tuvo que conformarse con un papel de suplente, pero que ahora regresa al once inicial.

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Además, Bram Nuytinck regresa a la convocatoria del NEC. El central de 36 años se ha recuperado de la lesión de tobillo que sufrió en abril y empieza en el banquillo.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en el play-off de la Champions League al vencedor del FK Bodø/Glimt - Union Saint-Gilloise. Tras un espectacular final en Bélgica, el partido de ida terminó 3-3.

Alineación del NEC: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Lebreton, Bischoff; Chery, Tadic; Linssen.

Alineación del Olympiakos: Popovic; Rodinei, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Dani García, Hezze; Gelson Martins, Gustavo Sá, João Silva, El Kaabi.

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