Dick Advocaat lanza un mensaje contundente a Johan Derksen en rueda de prensa

Dick Advocaat afirmó en una rueda de prensa previa al Mundial que Fred Rutten renunció por decisión propia a la selección de Curaçao.

Advocaat clasificó a la isla para el Mundial de Norteamérica, pero renunció tras la enfermedad de su hija.

Curazao nombró a Rutten como sustituto, pero cuando Advocaat se declaró de nuevo disponible, Rutten renunció.

«La federación me lo pidió. Así son las cosas: para unos es agradable y para otros no tanto», afirma.





«No dudé en volver cuando me lo pidieron. Por alguna razón, algo se rompió (con Rutten, nota del editor), así que decidió no seguir», añade.

«Los jugadores están algo incómodos, pero Fred tomó la decisión por sí mismo. ¿A quién culpar?», concluye el Pequeño General.

Sobre la polémica con Johan Derksen, quien sugirió que usó la enfermedad de su hija como excusa, Advocaat respondió que no concederá más entrevistas a SBS y que la relación con Derksen ya no es la misma.

«Tengo una buena relación con Johan, pero aquí fue demasiado lejos. No he hablado con él al respecto, y tampoco es necesario. Ahora ya es demasiado tarde para pedir perdón».







