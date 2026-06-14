Dick Advocaat confiesa sentir una gran emoción por Alemania - Curazao

El seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, se emocionó antes del debut mundialista ante Alemania. Tras perder 7-1, explicó al Algemeen Dagblad el origen de sus lágrimas.

Durante mucho tiempo no pareció que el Pequeño General llegaría a su tercer Mundial: llevó al país a la cita, renunció por la salud de su hija y finalmente regresó al banquillo.

En el NRG Stadium de Houston, Texas, el técnico, de 78 años, vio a miles de aficionados de Curaçao que no querían perderse ese momento histórico. «Lo pasé mal antes del partido», reconoce. «Sí, se me saltaron las lágrimas».

«La gente está tan contenta y entusiasmada de estar por fin en un Mundial. Será por la edad, pero el himno me emociona. Al final, no puedo quedarme mucho en el campo, con toda esa gente feliz, me afecta».

“Incluso tras el 1-7 siguen orgullosos y contentos, algo realmente especial; yo nunca lo había vivido”. Curaçao luchó con todas sus fuerzas y marcó su primer gol en un Mundial gracias a Livano Comenencia, pero no pudo evitar la goleada.

«Alemania fue demasiado fuerte», admite. «Mis jugadores no esperaban este marcador, pero ocurrió. Alemania jugó muy bien y nosotros concedimos goles con facilidad».

Pese a la goleada, el técnico asegura al AD que confía en avanzar a la siguiente ronda: «No me preocupa que se cuele algo en el grupo. Los chicos no son de esos; volverán a luchar contra Ecuador y luego contra Costa de Marfil».

El 21 de junio a las 02:00 (hora de los Países Bajos), Curazao enfrentará a Ecuador en Kansas City. El 25 de junio a las 22:00, The Blue Wave cerrará la fase de grupos ante la potencia africana Costa de Marfil.