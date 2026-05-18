Dick Advocaat anuncia la lista de Curazao para el Mundial, con muchos jugadores holandeses

Dick Advocaat ha anunciado la lista de 26 jugadores de Curazao para el Mundial 2026. Ocho juegan en la Eredivisie y varios han pasado por el fútbol holandés.

Tyrick Bodak (Telstar), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Juninho Bacuna (FC Volendam), Tyrese Noslin (Telstar) y Brandley Kuwas (FC Volendam) completan la lista de jugadores de la Eredivisie convocados por Advocaat.

De la Keuken Kampioen Divisie se suman Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Roshon van Eijma (RKC), Kevin Felida (FC Den Bosch) y Godfried Romeratoe (RKC). Hay además otros futbolistas con raíces neerlandesas.

Recientemente hubo revuelo en la selección: Fred Rutten, quien reemplazó a Advocaat cuando este atendió a su hija enferma, renunció al considerar que ya no había un «clima de trabajo fructífero».

Poco después, Advocaat regresó al cargo, pero la gestión del proceso provocó la renuncia del jefe de prensa, Kees Jansma, reemplazado por Vincent Schildkamp.

Curaçao afronta un reto mayúsculo el próximo verano: está en el Grupo E del Mundial junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

La convocatoria completa de Curaçao:

Porteros: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defensa: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (N.E.C.), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Romeratoe (RKC)

Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Sontje Hansen (Middlesbrough), Tahith Chong (Sheffield United), Brandley Kuwas (FC Volendam), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren) y Kenji Gorré (Maccabi Haifa).