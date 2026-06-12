¿Dice la verdad la FIFA? Los asientos vacíos ponen en duda la versión de Infantino

La FIFA reportó 44 985 espectadores en el Corea del Sur-República Checa (2-1) disputado en Guadalajara esta mañana, hora de Greenwich.

Sin embargo, los numerosos asientos vacíos reavivaron las preocupaciones sobre el precio de las entradas y la asistencia a este Mundial ampliado, según Reuters.

En contraste, más de 80 000 personas llenaron el Estadio Azteca para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, lo que agrandó el contraste con las butacas vacías en un recinto con capacidad para 46 000. intensificó las críticas a la estrategia comercial de la FIFA en la primera edición del Mundial con 48 equipos.

Además, en redes sociales se cuestionó la cifra oficial de asistentes, que muchos creen inflada.

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Algunos aficionados en el estadio atribuyeron los asientos vacíos al alto coste de las entradas y criticaron el modelo de precios de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió los precios al asegurar que son normales para un gran evento deportivo.

La FIFA vendió más de 6 millones de entradas y destacó la alta demanda de las Américas, donde Infantino afirmó que superaba diez veces las expectativas.

Sin embargo, asociaciones como «Aficionados al Fútbol en Europa» advierten de que los precios «excesivos» excluyen a los aficionados de a pie.

Asegura que, frente al Mundial de Catar 2022, los precios se han quintuplicado.