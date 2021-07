Dibu Martínez, de sus frases en los penales a la ayuda de Messi

El arquero, figura en las semis contra Colombia, habló de todo en la previa de la gran final ante Brasil.

En la previa de la gran final de Copa América que protagonizarán Brasil y Argentina, el arquero de la Albiceleste, Emiliano Martínez, habló en conferencia de prensa y no dejó tema sin tocar Protagonista en la definición por penales ante Colombia en semis, tanto por los tres remates que desvió como por sus palabras hacia los rivales, Dibu se refirió a lo que pasó, a lo que se viene y reveló lo importante que fue Lionel Messi para sostenerlo anímicamente.

"Esto es algo que soñé desde chico. Desde que me puse la 1 de la Selección, no lo tomé como una presión, sino como algo que merecía", aseguró el arquero argentino, y continuó: "Sabía que me iba a perder el nacimiento de mi hija, eso me hizo preparar más fuerte mentalmente con mi psicólogo y mi gente". "Me ayudaron, especialmente el capitán, a estar al 100% y lo estoy disfrutando. Mañana voy a jugar una final y hoy voy a dormir como un bebé. La verdad, necesito estar descansado y fresco porque es un partido que voy a disfrutar los 90 o 120 minutos", manifestó.

En la misma línea, señaló: "Las lágrimas del otro día son de orgullo, es mi sueño jugar una final con la Selección y ganar un título desde que me ponía los guantes. Y no hay mejor escenario que jugar contra Brasil en el Maracaná. Es el sueño de todo el pueblo argentino". Y respecto a su situación particupar, dijo que "es un momento único en lo personal". "Yo he sido padre hace cuatro días y todavía no conocí a mi hija. Hay chicos que llegaron a muchas finales y no lo consiguieron y ahora estamos con ellos, nos amoldamos a esa experiencia, nos ayudaron a hacernos fuertes", completó.

LOS PENALES Y SUS FRASES CONTRA LOS COLOMBIANOS

Consultado por su actuación en la definición por penales que definió la serie de semifinales ante Colombia, el futbolista del Aston Villa dijo que no le preocupa si, a partir de sus palabras que se hicieron virales, empieza a ser más observado por los árbitros. "En el fútbol se dicen muchas cosas dentro y fuera de la cancha, es un partido de fútbol, todo queda en la cancha. No voy a pensar si me escuchan o no, estaré concentrado en el partido. Siempre jugué igual, sólo que ahora se escuchan las cosas", explicó.

"Colombia venía de ganar en los penales y estaban confiados. Era un momento duro. O ganás o te vas. Tenía que ayudar a mis compañeros. Me puse esa responsabilidad en mi cabeza, pero no como presión, lo hago desde los cinco años, me encanta ayudar a mis compañeros", concluyó.