Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, ha anunciado la alineación de los Leones del Atlas para el partido contra Brasil en la primera jornada del Mundial.
Wahbi alineó a Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid, en la delantera, mientras que Achraf Hakimi liderará la defensa de los Leones.
Por su parte, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, sorprende al alinear a Igor Thiago como delantero centro, mientras que Matheus Cunha queda en el banquillo.
La alineación de Marruecos fue la siguiente:
Portero: Yassine Bounou
Defensa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop
Centrocampistas: Ounahi, Bouadi, El Ainaoui
Delanteros: Ibrahim Díaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous
Por su parte, la alineación de Brasil fue la siguiente:
Portero: Alisson Becker
Defensa: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez
Centrocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá
Delanteros: Vinicius Junior, Raphinha e Igor Thiago.