Díaz: «El mundo entero tiene los ojos puestos en Marruecos... y queremos hacer historia frente a Francia»

Ibrahim Díaz, estrella marroquí del Real Madrid, afirmó que su selección aspira a hacer historia ante Francia este jueves en el estadio Gillette, en cuartos de final del Mundial 2026.

Marruecos aspira a alcanzar las semifinales por segunda vez tras su histórico logro en 2022.

En 2026 superó a Canadá 3-0 en octavos y a Países Bajos en penaltis en la ronda de 32.

En la víspera del duelo con Francia, Díaz afirmó: «En el último partido mostramos nuestra mentalidad y lo que podemos hacer. Queremos seguir así; nos espera un encuentro muy importante. Todos queremos estar en estos partidos».

Sobre sus compañeros en el Real Madrid, los franceses Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, añadió, según recoge el diario «Marca»: «Son dos jugadores fantásticos y dos personas fantásticas. Todos queremos ganar, y eso es lo más importante».

«Hemos hablado y nos hemos deseado suerte, pero, como dije, lo importante es el partido de mañana; todos queremos ganar. Mañana seremos rivales».

Sobre sus cuatro asistencias en el Mundial, añadió: «Estoy muy contento de ayudar al equipo; la contribución es importante, pero lo más importante es el grupo. Siempre asumo esa responsabilidad y tengo mucha confianza en el partido de mañana. Sé que haremos un buen encuentro».

Y añadió: «Tenemos experiencia en partidos importantes y confianza en nuestra plantilla; estamos preparados para ganar».

Sobre su compañero en la selección marroquí, Achraf Hakimi, añadió: «Solo tengo buenas palabras para él; es nuestro capitán. Es un placer jugar con él y estoy muy contento de haberme incorporado a este equipo. Es un gran honor contar con un jugador como él».

«Estoy muy contento de ayudar y de ser titular. Mis compañeros me lo ponen fácil. Mañana jugamos contra uno de los favoritos, pero nosotros también lo somos. Confío en el equipo y en que las cosas saldrán bien».

Sobre su objetivo de ser el máximo asistente del Mundial, la estrella del Real Madrid afirmó: «Lo más importante es el equipo; no me importa si otro marca o da una asistencia… Solo quiero ganar. Si puedo ayudar, estupendo, pero lo principal es ganar».

A los niños que sueñan con ser futbolistas les digo: yo pasé por lo mismo. Es un sueño estar aquí; no dejen de creer, porque los sueños se cumplen. Quizá algún día estén aquí.

Y concluyó: «Es positivo que el mundo preste atención a Marruecos. El nivel de las categorías inferiores es impresionante; quienes las recorran harán historia. Queremos seguir escribiéndola».



