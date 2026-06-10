Días después de las elecciones, la justicia española tumbó la promesa de Pérez

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha recibido un duro golpe de la justicia española pocos días después de su reelección para un mandato hasta 2030.

Durante su campaña prometió mejoras tanto en el primer equipo como en otros ámbitos del club.

Según «AS», el Tribunal Supremo ha suspendido este miércoles los planes de conciertos en el Santiago Bernabéu.

Una semana después de que Pérez anunciara: «Celebraremos conciertos», el proyecto se ha detenido.

El club recurrió esa prohibición, pero el Supremo lo rechazó y devolvió el caso al Tribunal Administrativo, que dictará la resolución final.

La Sala Primera del Tribunal Administrativo considera hoy que las pruebas son insuficientes y que no existe base jurídica para crear un precedente. el tribunal desestimó el recurso y devolvió el caso al Tribunal Administrativo n.º 31 de Madrid, que decidirá si la normativa y las licencias permiten los conciertos en el estadio.

La decisión llega una semana después de que Florentino Pérez anunciara el regreso de los conciertos y afirmara: «Hemos ganado en los tribunales y los celebraremos. Contamos con el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que establecerán una normativa específica; por ejemplo, los conciertos podrían terminar a las once de la noche».

Poco después, Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno regional, afirmó: «No estamos elaborando normativas improvisadas».

La sentencia es un revés para el Real Madrid, aunque aún no es una derrota definitiva.