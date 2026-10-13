Días después de la condena por fraude: Haaland y Guardiola venden sus mansiones del Manchester City en Abu Dabi

En un paso calificado de provocador y de extremadamente descarado, el Manchester City se ha servido de sus estrellas para promocionar un proyecto residencial de lujo valorado en 3.000 millones de libras esterlinas en la capital emiratí, Abu Dabi, pese al enorme revuelo generado por el escándalo de fraude financiero por el que el club fue declarado culpable recientemente por una comisión independiente de la Premier League.

Haaland y Guardiola, en primera fila

El diario británico The Sun reveló que el delantero noruego Erling Haaland, autor del gol de la victoria ante el Liverpool por 3-0, ha adquirido un palacio con vistas al paseo marítimo en el nuevo proyecto denominado "Manchester City Yas Residences", desarrollado por la compañía Ohana, donde el jugador y varios de sus compañeros aparecieron en un lujoso vídeo promocional.

Haaland y el entrenador Pep Guardiola figuraron entre los asistentes más destacados a una fastuosa ceremonia de presentación celebrada en el Etihad Stadium, donde el vídeo promocional se proyectó ante más de 4.000 personalidades, entre altos cargos, intermediarios y responsables gubernamentales, en medio de espectáculos de fuegos artificiales y números de baile.

Haaland declaró con una sonrisa en la pantalla: "Estoy muy contento de anunciar que me uno al proyecto Ohana Manchester City, y seremos vecinos en Abu Dabi. Acabo de comprar una casa, y mi padre también. Por cierto, quizá lo hayan visto por ahí: hola, papá. Nos vemos pronto y disfruten".

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Acto seguido, su padre, Alf-Inge Haaland (53 años), apareció directamente sobre el escenario. Los informes confirmaron que Haaland compró una villa de cinco habitaciones por un valor no inferior a 1,9 millones de libras esterlinas y que, en su condición de propietario del inmueble, tanto él como su padre obtienen automáticamente un visado de residencia de diez años en los Emiratos.

Entre las otras estrellas del City que aparecieron en los vídeos promocionales figuran Phil Foden, Nico O'Reilly y Mateo Kovacic, además del exdelantero Omar Marmoush, mientras que Guardiola asumió el papel protagonista como embajador oficial del proyecto, al afirmar: "Me alegra estar aquí, esta es mi segunda casa".

Un momento provocador tras la condena histórica

El anuncio llegó en un momento sumamente delicado para el club celeste, después de que una comisión independiente constituida por la Premier League concluyera que era culpable de inflar artificialmente sus ingresos en cerca de 900 millones de libras esterlinas entre 2009 y 2018, es decir, apenas un año después de que el Abu Dhabi United Group, propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, se hiciera con la entidad.

La comisión empleó la palabra "ficticio" en ocho ocasiones, al señalar que el club suscribió "contratos ficticios" y "se apoyó en acuerdos ficticios". Aunque el club fue informado de las conclusiones por primera vez el pasado mes de julio, recurrió el fallo alegando disponer de "pruebas concluyentes" que demuestran su inocencia, y además adoptó un enfoque ofensivo en el mercado de fichajes del verano con la incorporación de siete jugadores titulares por un coste superior a los 450 millones de libras esterlinas.

Este momento ha desatado una oleada de indignación. El periodista deportivo John Paul O'Neill señaló: "Todo el asunto parece enormemente descarado y demuestra el desprecio que el club siente por la investigación. Lo ignoran por completo y dicen: ¿y qué? Vamos a seguir igual. El objetivo de esta inversión gigantesca en el City es promocionar a los Emiratos. Es puro negocio, puro marketing".

Por su parte, Mickey Ambrose, exjugador del Chelsea y del Charlton, añadió: "Resulta irónico que el Manchester City venda casas de lujo en Abu Dabi después de dictarse los veredictos de culpabilidad. ¿Quién dijo que los tramposos no prosperan? Los aficionados deben de sentirse muy decepcionados con todo esto".



