El Barcelona arrolló a su anfitrión, el Real Betis (5-2), ayer sábado en el estadio de La Cartuja, en el marco de LaLiga, pero el partido generó polémica por las decisiones del árbitro Ricardo de Burgos, quien, en opinión del periodista Salvador Sostres en el diario español "ABC", perjudicó al Betis, sobre todo tras la expulsión directa de Facundo Bernal después de un encontronazo con Lamine Yamal.

Sostres criticó duramente al árbitro, al considerar que sus decisiones estropearon el partido, y señaló que la expulsión de Bernal tras su roce con Yamal fue uno de los momentos más polémicos. También opinó que la ausencia de Vinicius Junior en el Clásico, frente a la posibilidad de que el jugador del Espanyol sí pueda participar, es "algo escandaloso", aunque eso pudiera beneficiar al entrenador del Real Madrid, José Mourinho.

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El periodista escribió: "Abdessamad Ezzalzouli marcó el segundo gol del Betis y después estalló una trifulca en la que De Burgos volvió a demostrar que derrama lágrimas de cocodrilo, después de castigar la primera agresión de Lamine Yamal con tarjeta amarilla, mientras que sancionó la respuesta de Facundo Bernal con tarjeta roja".

También se refirió a la anulación de un gol de Lo Celso para el Real Betis, con un disparo directo desde fuera del área, por una mano previa, "en una decisión de una severidad exagerada", según el periodista.

Y añadió: "El gol era incluso más espectacular que el de Lamine, y su anulación fue muy discutida, teniendo en cuenta la magnífica jugada técnica que se echó a perder por ello. De Burgos debe dejar de insultar al fútbol".

El Betis quedó, según la descripción de Sostres, impotente ante el Barcelona, después de que se unieran en su contra el efecto de las decisiones arbitrales y la mala suerte.

El periodista concluyó que el Barça ofreció un buen rendimiento en algunos tramos del partido, pero pasó más dificultades de las debidas, y advirtió de que "en las competiciones europeas no contará con un arbitraje tan amable". Pese a la polémica, consideró que Yamal firmó una gran noche futbolística, "pero su falta de autocontrol podría haberle privado de participar en el Clásico".



