Antes de que la batalla del Clásico comenzara sobre el césped, el diario catalán "Mundo Deportivo" abrió un expediente que quizás José Mourinho no desearía recuperar, al recordarle el destino que afrontaron varios entrenadores del Real Madrid tras caer ante el Barcelona, en un mensaje que supone una presión adicional para el técnico portugués antes del esperado duelo entre los eternos rivales.

El diario, cercano al Barcelona, puso el foco sobre una serie de experiencias en las que la derrota en el Clásico se convirtió en un punto de inflexión en el futuro de los entrenadores del conjunto blanco, situando a Mourinho ante un pesado historial de precedentes, en un momento en el que la sensibilidad del enfrentamiento aumenta ante la posibilidad de que la diferencia entre ambos equipos se amplíe a 9 puntos en caso de victoria del cuadro catalán.

Y pese a que Mourinho no afronta el riesgo de una destitución inmediata, ya que entra en el partido con el apoyo declarado de la directiva del Real Madrid, el diario señaló que el nombre del francés Didier Deschamps ha empezado a sonar en algunos círculos como una de las posibles opciones para suceder al técnico portugués, en caso de que las cosas evolucionen de forma negativa.

Alonso y Lopetegui: el Clásico fue el golpe final

"Mundo Deportivo" rescató la experiencia de Xabi Alonso, que perdió la final de la Supercopa de España ante el Barcelona la temporada pasada, antes de que la directiva del Real Madrid pusiera fin a su etapa pocos días después, convirtiéndose en el nombre más reciente vinculado a una salida que siguió a una caída ante el rival catalán.

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El diario también recordó lo ocurrido con Julen Lopetegui en 2018, cuando la abultada derrota por 5-1 ante el Barcelona llegó dentro de una serie de resultados negativos que aceleraron el final de su etapa con el conjunto blanco.

Lopetegui había asumido el banquillo del Real Madrid como sucesor de Zinedine Zidane, tras la crisis de su salida de la selección española antes del inicio del Mundial de Rusia.

Y con los tropiezos del equipo ante el Atlético de Madrid, el Alavés y el Levante, la derrota del Clásico se convirtió en un golpe adicional para su situación, antes de su destitución en octubre de ese mismo año.

Benítez pagó el precio y Schuster se marchó antes del duelo

La lista de ejemplos no se detuvo ahí, pues el diario rescató también la experiencia de Rafa Benítez, bajo cuya dirección el Real Madrid encajó una dura derrota por un contundente 4-0 ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu en 2015.

Benítez no se marchó de inmediato tras aquel partido, pero la derrota aumentó las presiones que lo rodeaban y, con la continua caída de los resultados, el club lo destituyó en enero de 2016.

En cuanto a Bernd Schuster, abandonó su cargo antes del enfrentamiento ante el Barcelona, después de declarar que el Real Madrid no sería capaz de ganar en el estadio Camp Nou. Juande Ramos asumió el cargo como su sucesor, pero perdió ante el Barcelona, antes de encajar una histórica derrota por 6-2 en Madrid.

¿Añadirá Mourinho su nombre a la lista?

El diario abordó asimismo la experiencia de Carlo Ancelotti, señalando que la derrota ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey fue uno de los factores que lo llevaron a tomar la decisión de aceptar dirigir a la selección de Brasil.

Al rescatar estos nombres, "Mundo Deportivo" sitúa a Mourinho ante la otra cara del Clásico, pues el enfrentamiento que representa una oportunidad para arrancar un gran resultado puede convertirse, en caso de derrota, en una nueva fuente de presión para el entrenador, especialmente si el resultado se refleja en la lucha por la Liga.

Pero la historia no significa necesariamente que el guion se repita, además de que la derrota en el Clásico por sí sola no sentencia el futuro de ningún entrenador. Y el mensaje más destacado del informe del diario catalán sigue siendo claro: antes de enfrentarse al Barcelona, a Mourinho no le basta con pensar en los tres puntos, sino que también debe lidiar con un legado de precedentes que convirtieron al Clásico en una prueba para el futuro de varios entrenadores del Real Madrid.