¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Diario catalán: el Real Madrid ganó por sus fichajes sospechosos y con la ayuda del árbitro

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
España

¿Estás de acuerdo?

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

El diario catalán "Mundo Deportivo" lanzó un duro ataque contra el Real Madrid tras su victoria sobre el Racing de Santander (3-0), acusando al conjunto blanco de beneficiarse de decisiones arbitrales polémicas, después de que el árbitro Munuera Montero señalara un penalti a favor de Kylian Mbappé, que el periódico calificó de injusto, considerando que allanó el camino a los hombres de José Mourinho para resolver el enfrentamiento.

El diario eligió un titular mordaz para su cobertura del partido, en el que decía: "El Real Madrid, conocido por sus trucos y sus fichajes sospechosos, ganó al Racing con la ayuda del árbitro", en referencia a su desacuerdo con el penalti que se señaló unos 10 minutos después del inicio del encuentro, tras un contacto entre Mbappé y Mateo Prati dentro del área.

"Mundo Deportivo" consideró que el árbitro fue el único que vio una falta que mereciera la señalización de un penalti, apuntando con ironía que la caída del delantero francés dentro del área, después de que Prati pusiera su brazo frente a él, fue suficiente para que sonara el silbato de Munuera Montero, antes de que Mbappé convirtiera el penalti en un gol que dio ventaja al Real Madrid.

El periódico añadió que el primer gol dio al conjunto blanco un fuerte impulso para dominar el partido, pese a la resistencia que mostró el Racing al principio, considerando que la decisión del árbitro fue el punto de inflexión que ayudó al Real Madrid a lograr su sexta victoria consecutiva en LaLiga y la Liga de Campeones de Europa.

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

Primera División

07 nov 2026

SAN

SAN

El diario no pasó por alto señalar la superioridad ofensiva del Real Madrid tras el gol de Mbappé, pues elogió el entendimiento entre Arda Güler y Jude Bellingham, que se tradujo en el segundo gol, después de que el jugador turco cediera el balón a su compañero inglés, quien superó al portero Aguirrezabala y alojó el balón en la portería vacía.

Asimismo, "Mundo Deportivo" vinculó el tercer gol con la lesión de Álvaro Mantilla, que dejó al Racing en una situación difícil, antes de que Yan Diomande lanzara un disparo magnífico desde el borde del área, que se alojó en la escuadra de la portería, para ampliar la ventaja del conjunto blanco a tres goles antes del final de la primera parte.

En su lectura de la segunda parte, el diario señaló el intento del Racing de volver a meterse en el partido y presionar al Real Madrid, aunque no logró cambiar el resultado, mientras que Mbappé estuvo cerca de añadir otro gol después de que uno de sus disparos chocara con el poste y un segundo intento se marchara por encima del larguero.

El periódico también abordó la jugada de la mano de Tchouaméni dentro del área, después de que el árbitro señalara un penalti en un primer momento, antes de rectificar su decisión tras la revisión del videoarbitraje "VAR", explicando que el balón rebotó del pie del jugador francés a su mano, lo que llevó al árbitro a anular la falta.

Asimismo, apuntó la anulación de un cuarto gol de Bellingham por fuera de juego, considerando que el partido ya estaba decidido, y que el Real Madrid aprovechó lo que describió como las "escasas opciones" a las que se enfrentó el Racing desde el principio, para salir con los tres puntos, pese a la polémica que rodeó la decisión arbitral con la que se abrió el marcador.

Quiero el titular del diario catalán: El Real Madrid ganó. El Real Madrid, conocido por sus trucos y sus fichajes sospechosos, ganó al Racing con la ayuda del árbitro.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google