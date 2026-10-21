El Paris Saint-Germain logró una valiosa victoria ante el Barcelona por 4-2 en la Liga de Campeones, pero no fue un triunfo sin pérdidas, después de que el conjunto francés pagara un precio muy alto en el plano de las lesiones, al perder a tres de sus jugadores durante el enfrentamiento que les reunió en la tercera jornada de la fase de liga del torneo continental.

El diario catalán Mundo Deportivo puso el foco en las bajas físicas que sufrió el equipo del entrenador Luis Enrique ante el Barcelona, después de que Ousmane Dembélé abandonara el terreno de juego en la primera parte, antes de que le siguieran tanto Marquinhos como Khvicha Kvaratskhelia durante la segunda mitad, convirtiéndose las lesiones en una fuente de preocupación dentro del club parisino pese a cosechar los tres puntos.





Dembélé se retira en la primera parte

No habían transcurrido 20 minutos desde el inicio del partido cuando Dembélé sufrió un problema muscular durante una acción individual, después de arrancar en una carrera por el balón antes de llevarse la mano a la parte trasera de su pierna izquierda, concretamente en la zona de los músculos isquiotibiales.

El jugador francés fue consciente de la gravedad de la situación rápidamente, por lo que dejó de correr y levantó la mano pidiendo el cambio, para abandonar el terreno de juego en la primera parte, tras no poder continuar jugando.

Marquinhos y Kvaratskhelia le siguen

En la segunda parte, el Paris Saint-Germain recibió dos nuevos golpes, después de que Marquinhos sintiera dolores que le obligaron a abandonar el terreno de juego, mientras que el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia sufrió un golpe durante el encuentro.

La naturaleza de ambas lesiones y su grado de gravedad siguen a la espera de la evaluación médica, que determinará la magnitud del daño y el periodo probable de ausencia de los jugadores de los terrenos de juego.

El cuerpo técnico del Paris Saint-Germain aguarda los resultados de las pruebas médicas de los tres jugadores, ante la importancia de mantener la disponibilidad de los integrantes del equipo durante la próxima etapa de la temporada.

Y mientras el conjunto parisino logró su objetivo al resolver el enfrentamiento ante el Barcelona, las tres lesiones impusieron un precio muy alto a la victoria, quedando la pérdida física como lo que más preocupa a Luis Enrique tras una noche europea de la que su equipo salió con los puntos, pero no salió con la plantilla completa.











