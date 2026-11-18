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Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol y candidato a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), ha desvelado los primeros pasos para formar su equipo electoral. Asegura que ya ha mantenido consultas con varias figuras destacadas del fútbol internacional, así como con expertos en gobernanza, con el objetivo de elaborar un programa electoral basado en una visión diferente de la gestión del deporte.

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Las declaraciones de Diallo se produjeron en una rueda de prensa celebrada después de anunciar oficialmente su candidatura a la presidencia de la FIFA , de cara a las elecciones previstas para el próximo mes de marzo. Allí se le preguntó por las personalidades que se unirán a su campaña electoral y por el papel que desempeñará su equipo en la carrera por dirigir el organismo encargado de gobernar el fútbol mundial.

El presidente de la Federación Francesa explicó que no se ha limitado a criticar el modelo de gestión actual de la FIFA, presidida por Gianni Infantino, sino que pretende ofrecer alternativas e ideas prácticas a través de su programa electoral. Además, señaló que empezó a preparar este paso antes de anunciar oficialmente su candidatura.

Según recogió Foot Mercato, Diallo afirmó: «No quería quedarme solo en la crítica. También vamos a contribuir y a aportar nuestros puntos de vista. Incluso antes de mi candidatura, consulté a decenas de personas vinculadas a la FIFA, así como a representantes actuales y antiguos de organizaciones internacionales, para conocer sus métodos de gestión».

El candidato a la presidencia de la FIFA añadió que también ha recabado la opinión de un grupo de especialistas en buena gobernanza, con el fin de elaborar una visión integral sobre la forma de dirigir el organismo internacional, y aseguró que la configuración de su equipo electoral se encuentra ya en su fase final.

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«He consultado a expertos en buena gobernanza. Estamos ultimando la composición y más adelante se dará a conocer el equipo que me respaldará», prosiguió, sin revelar los nombres de las personas que le acompañarán en su campaña ni la naturaleza de las funciones que asumirán dentro de su equipo.

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En la misma línea, Diallo identificó uno de los principales asuntos en los que piensa centrarse durante su campaña electoral: la reestructuración del sistema de toma de decisiones de la FIFA mediante un nuevo modelo de gestión que otorgue más espacio a la participación y a la transparencia, en lugar de concentrar el poder en manos de una sola persona.

El presidente de la Federación Francesa considera que la forma de dirigir el organismo internacional necesita un cambio en el reparto de responsabilidades, sobre todo en lo que respecta a las grandes decisiones relacionadas con el futuro del fútbol, e insistió en la necesidad de contar con mecanismos más abiertos que permitan una participación más amplia en el proceso de toma de decisiones.

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«No se puede seguir con una forma de gestión personalista, en la que las grandes decisiones futbolísticas se toman sin ninguna transparencia», declaró Diallo al respecto, en alusión a su rechazo a un modelo de gestión que, a su juicio, concede al presidente de la FIFA una amplia influencia en la gestión de los asuntos clave.

El candidato francés detalló el modelo que quiere aplicar si gana las elecciones y explicó que prefiere separar con mayor claridad las responsabilidades estratégicas de las tareas ejecutivas del día a día, de modo que se garantice el reparto de competencias dentro de la institución internacional.

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«Propondré un modelo de gestión abierto y participativo, en el que el presidente se encargue de la estrategia y la visión, mientras que la gestión de las operaciones diarias de la FIFA quede en manos del secretario general», explicó.

Estas declaraciones reflejan la voluntad de Diallo de convertir la reforma de la estructura de gestión de la FIFA en uno de los ejes fundamentales de su programa electoral, basado en la idea de reducir la centralización de las decisiones y reforzar el papel de las instituciones y de los responsables ejecutivos en la gestión de los asuntos del organismo internacional.

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Aunque el presidente de la Federación Francesa todavía no ha revelado los nombres que formarán su equipo electoral, el hecho de que haya anunciado consultas con decenas de personalidades y de responsables actuales y antiguos, además de con expertos en gobernanza, indica que trabaja en una campaña que va más allá de la simple crítica, con un proyecto de gestión alternativo con el que aspira a convencer a los actores implicados en el futuro del liderazgo del fútbol mundial.