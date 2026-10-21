Según confirmó el club el miércoles, el excepcional jugador georgiano se ha roto el ligamento cruzado. Estará varios meses de baja en el Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia se torció la rodilla poco antes de cumplirse una hora de juego al realizar una entrada limpia a Xavi Espart, del Barcelona, y cayó de forma brusca sobre el césped. Después no pudo abandonar el campo por sus propios medios. Tuvieron que ayudarlo a llegar al vestuario y apenas podía apoyar la pierna afectada.

«¿Por qué yo? Nunca he dejado nada al azar. Probablemente me había preparado para este partido mejor que nunca. Creía estar preparado para todo, pero no para esto», escribió Kvaratskhelia en georgiano en Instagram. Añadió que estaba «dispuesto a pasar los próximos meses trabajando, con dolor y lágrimas».

Unos segundos antes, el capitán Marquinhos ya había sufrido una lesión en un duelo con Anhtony Gordon y había indicado al entrenador Luis Enrique que no podía continuar. A continuación se produjo un doble cambio.

¿Estará también Dembélé mucho tiempo de baja en el PSG?

En la primera parte ya había caído lesionado Dembélé, la estrella del PSG (19'). El actual mejor jugador del mundo se lesionó durante una carrera, sin contacto directo con un rival. Tras acelerar, el delantero se detuvo de repente y se llevó la mano al muslo izquierdo. Todo apunta a que podría estar un largo periodo de baja por una lesión muscular.

Las cámaras captaron el rostro de Dembélé, desencajado por el dolor, y pronto quedó claro que no podía seguir. Para el PSG, la lesión del campeón del mundo en 2018 también es una pésima noticia, ya que últimamente había recuperado un estado de forma excelente. Esta temporada ha marcado cuatro goles y dado seis asistencias en diez partidos oficiales. El jugador de 29 años participó en seis goles en apenas dos encuentros de la Champions League y destacó especialmente en la victoria por 4-2 ante el Manchester City la semana pasada.

El FC Barcelona también sufrió al menos una baja por lesión: Dani Olmo, exjugador del Leipzig de 28 años, se lesionó en un duelo con Vitinha en el centro del campo. Hansi Flick tuvo que hacer un cambio a los 26 minutos y Fermín López entró por Olmo.

Pese a la gran cantidad de bajas por lesión, el vigente campeón de la Champions League acabó imponiéndose a los catalanes, que hasta entonces estaban invictos y en plena forma. Después de que Lamine Yamal marcara el 2-2 en los últimos minutos, Vitinha y Fabián pusieron el broche final a un partido emocionante. Con tres victorias en tres partidos, el PSG comparte actualmente con el Liverpool el liderato de la fase de liga de la Champions League.

El próximo domingo le espera el duelo estelar contra el Olympique de Lyon, líder de la Ligue 1. A principios de noviembre, el París se enfrentará al Villarreal en la Champions League.

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