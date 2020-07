Día del amigo: cuando se conocieron Messi y Agüero

En 2005, el Kun escuchó hablar a Leo y preguntó quién era. Una relación que venció la barrera del tiempo y la distancia.

Lionel Messi y Sergio Agüero tienen una amistad que arrancó hace muchos años. Nunca jugaron juntos más que en la Selección argentina y es sabido que uno y otro pidieron a sus clubes que contrataran a su amigo, pero nunca se dio. Aunque hoy sean dos grandes estrellas y su relación sea estrechísima, se conocieron de una manera muy graciosa. En el Día Internacional de la Amistad, Goal aprovecha para repasarla.

Así lo relata Agüero:

"Yo no sabía quién era. Estábamos comiendo en el predio de Ezeiza. Él estaba a mi derecha y hablábamos de unas zapatillas con (Ezequiel) Garay y (Lautaro) Formica. Leo en un momento dice algo de . Yo pensé 'quién es este'. Yo miraba fútbol, pero de la , no de Europa. Y le digo a Leo ¿vos cómo te llamás? Leo se acuerda y se caga de risa. Me contesta 'Lionel'. Y yo le digo '¿y tu apellido?'; 'Messi', me responde. '¿No sabés quién es?', me preguntaron los otros. Yo sabía por las noticias que había uno bueno de y dije 'es éste'. Después, lo vi entrenarse y me di cuenta lo bueno que era. Al final, nos pusieron juntos en la habitación en ese Mundial".

Pero eso no es lo mejor. Lo más interesante está en una entrevista que una vez le realizó Agüero a Messi para el programa Mundo Leo, que se emitía por el canal Deportv de Argentina. Aquí la transcripción de aquel diálogo, donde el periodista es el Kun y responde el 10 de Barcelona:

- ¿Qué pensaste cuando me conociste en la Selección Juvenil? ¿Sabías quién era yo o no? ¿Te acordás o no?

-Justo el otro día estábamos hablando de eso. Yo había visto que habías debutado en Independiente, pero cuando te vi acá, no relacioné que eras vos.

- Viste mi magia...

-Vos estabas con el Sub 17, no estábamos juntos, nos encontramos ahí comiendo.

- ¿Quién de todos los compañeros de pieza en las concentraciones fue el más ordenado y el más desprolijo?

-El más ordenado, no sé. El más desprolijo, vos.

- Sos malo, eh. Bueno... ¿Quién es el mejor jugador de la Play que conociste? ¿Le pudiste ganar?

- El mejor no sé, pero a vos te gané. Decí la verdad, ahora podemos aclarar el tema ese. Decías que me ganabas y me ganabas...

- Te ganaba, te ganaba, sí, vos también me ganabas, era un ida y vuelta. Últimamente me empezó a ganar él, yo dejé de jugar un poco. ¿Cuál fue el gol que más te gustó que metiste con la camiseta de la Selección?

- El de creo, el último que ganamos 4-3 (en el Superclásico de las Américas en Nueva York, en 2012), por el gol, por lo que significaba, por el resultado, por todo un poco.

- Las ultimas dos, hay una que quiero saber la verdad. ¿Quién va a llevar la 10 en un futuro, Thiago o Benja? (hijo del entrevistado y del entrevistador, respectivamente)

- Qué sé yo...

- Uno que lleve el 1 y el otro el 0. Capaz que salen bailarines.

- Ojalá les guste el fútbol, y si no, no pasa nada.