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Angelo Di Livio, exjugador de la Juventus, repasa todos los aspectos del difícil momento del equipo, desde los futbolistas hasta el entrenador, y termina con algunas reflexiones sobre el mercado de fichajes.

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Angelo Di Livio, exextremo de la Juventus, con la que lo ganó todo entre 1993 y 1999, habla de la Juve en una entrevista con Radio Bianconera: «Me he preocupado. He mirado la clasificación y veo que está a 11 puntos del líder y a 6 del cuarto puesto. Pero, después de 12 partidos, tengo que decir que la Juve no puede estar en esta situación. Si no cambia el paso, entrar en puestos de Champions se vuelve mucho más difícil».

«Las buenas noticias son el regreso de Conceicao, Nico Gonzalez y, en diciembre, de Yildiz, recoge TuttoJuve.com. Contamos con ellos, pero la Juve tiene que cambiar el paso de todos modos. No puede ser tan irregular. Además, debe dar lo mejor de sí en Europa: no puede desdeñarla, porque allí puede hacer mucho. Lo mismo vale para la Coppa Italia. Falta un delantero, porque la Juve marca muy pocos goles. Genera ocasiones para llegar al área, pero luego no marca».

«Las buenas señales llegan de Douglas Luiz y Koopmeiners, aunque este último todavía no está a su nivel. Kolo Muani puede jugar por la derecha, pero ahí prefiero a un extremo que desborde, como Conceicao. Kolo puede jugar ahí si hace falta, pero no acaba de convencerme. Lo que me está decepcionando es la defensa o, mejor dicho, la fase defensiva. Para mí, sobre el papel, es la defensa más fuerte de la liga. Nadie tiene a Gatti, Bremer, Kalulu y Lucumì. Sin duda falta contención en el centro del campo y alguien como Locatelli. En enero, si tienen la posibilidad de fichar a un delantero de garantías, ¿por qué no?».

«Además, Ekhator está volviendo y la Juve puede apostar por él. Lo conozco bien, es un buen proyecto de jugador y puede aportar cuando entre durante un partido. No hay que subestimarlo. Yo lo he visto muy despierto: si tiene que hacer una jugada, la hace. Es rápido y hay que marcarlo bien; si no, te hace daño».

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Después, sobre Luciano Spalletti: «Lo admiro muchísimo, pero lo veo muy nervioso. Lo noto en cómo se relaciona con los jugadores. Ese no es él. Las ganas de demostrar lo que vale y la presión que tiene, porque está en la Juve, lo están desgastando un poco. Me gustaría verlo más tranquilo en el banquillo. A veces tiene arrebatos impropios de él. El problema no es él: si pones a otro, no solucionas las cosas. Pero creo que ha entendido que esta temporada es fundamental para él».

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Di Livio prosigue: «No debemos tener miedo de decir que hay muchos jugadores mediocres en la Juve. Quien ve las cosas con claridad y quiere a la Juve entiende las cualidades técnicas y de carácter de este equipo. Montero me decía lo mismo hace unos días: a este equipo le falta carácter».

«Si entienden que están en la Juve y que deben subir el nivel, también tienen que elevar su nivel psicológico y psicofísico. Con ese estadio, que empuja tantísimo, los rivales ni siquiera deberían saltar al campo. En cambio, no hay que mostrar actitudes pasivas, como vemos a veces. La personalidad se puede trabajar y adquirir. Puedes corregir tus defectos sabiendo que debes aferrarte a esa camiseta».

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«Estos jugadores están bastante tranquilos; nosotros vivíamos con la angustia de poder marcharnos. Y eso lo cambia todo, porque te esfuerzas al máximo para quedarte en la Juve. Los jugadores, el entrenador y el club tienen que actuar. Deben entender que así no va bien. No se puede estar a 11 puntos del liderato. Esta no puede ser la Juve».

Por último, sobre el mercado de enero: «Sorloth y Scamacca darían un salto de calidad al equipo. He visto crecer a Scamacca. Si le sirves balones en el área, Sorloth marca goles, de tesa y no solo así. La Juve necesita jugadores de este tipo, físicos. Hace falta un delantero de referencia, un punto de apoyo. Es un equipo que crea ocasiones y llega al área, pero no las remata; los números también lo dicen. Todo el mundo lo ve: Carnevali y el club tienen que entenderlo».