Di Canio: «¿Que Leao se enfada por las críticas? ¿Y a mí qué me importa? No es mi hermano»

Paolo Di Canio, exfutbolista —entre otros equipos, del Milan— y comentarista, también ha hablado al margen del Legends Trophy, un torneo de pádel para exfutbolistas que se celebra hoy en Milán. A continuación, sus declaraciones a la prensa, recopiladas por Milan News:





¿Algún comentario sobre la liga del Milan? ¿Puede ganarla?





«Bien al Milan, diría yo. Hay que compararlo con el año pasado: lleva todo el año luchando por los primeros puestos. Y luego, ya sabes, a 8 jornadas del final con -6... Max Allegri siempre dice que mira hacia atrás porque tiene que asegurarse la posición mínima y es lo correcto para un club como el Milan: ha aceptado este reto de llegar entre los cuatro primeros, no se puede ver al Milan fuera de la Champions el año que viene. Pero conociendo a Max, ahí está, y ya veremos qué pasa dentro de unas jornadas: el próximo partido dirá mucho, es un enfrentamiento directo porque el Nápoles también se ha acercado. Con el Inter así, creo que es justo tener esperanzas y aspirar a ello».





¿Sigue siendo Leao el delantero del futuro del Milan?





«En Italia, si queremos crecer, hay que fijarse, no en Inglaterra, que es otro mundo, sino en España y Alemania, donde no hay ningún jugador sobre el que la opinión pública esté siempre dividida: “sí, pero si hiciera…”, “sí, pero sus goles los ha marcado…”. Un “pero” en el fútbol que cuenta ya es demasiado. Con Leão siempre se usan cinco o seis: eso no puede ser. Solo en Italia nos estamos acostumbrando, quizá porque tenemos poco talento, a aceptar o aguantar. Si el Milan quiere crecer como equipo y entorno a nivel mundial, no puedes tener un jugador del que no sabes cómo se levanta por la mañana o cómo llega. ¿Cuánto cuesta 1 euro? Bueno, lo intentamos. ¿8 millones? ¿Tengo que renovarlo? Lo digo yo, no soy directivo del Milan y son asuntos suyos»





¿Conoces a Tare...?





«¿Habéis visto la actitud en el Olímpico? Me parece claro lo que Tare murmuró cuando Leao se marchaba: porque para un directivo serio que ha jugado al fútbol, que ha vivido el fútbol, que ha construido la Lazio tal y como la ha construido y la ha llevado a rendir bien con jugadores fichados a precios más que aceptables, y que quiere devolver al Milan a sus antiguos esplendores, una actitud así no existe. Puede entenderse el enfado de un jugador que se enfada un momento porque en ese momento le importa mucho: el problema es la trayectoria general a lo largo del tiempo de un jugador que habría tenido todo el potencial. Tiene 27 años... Si has sido más fuerte a los 21 años que a los 27... Los goles cuentan cuando en la misma liga se nota la diferencia con o sin Leao, cuando él está. Sin él, el Milan marca más goles y es más sólido: 21 goles marcados, 8 victorias y 3 encajados».





¿Sabe que Leao se enfadará por estas palabras?





«Me da igual, estoy aquí para decir lo que pienso: no es mi hermano ni mi primo. Yo también he recibido muchas críticas, no es que le tenga manía. De muchos otros jugadores digo que son muy fuertes y muy buenos: Yildiz es fiable y serio, destinado a convertirse en un campeón. Hablo de nivel, no me refiero al campo de barrio: en el Bar Corallo, en Quarticciolo, dices que ese es bueno, pero que lo dejen jugar, que los demás no son buenos...»





Pero Leao no es un delantero centro...





«Es un delantero. Sin duda, le conviene más jugar de punta porque marca más goles jugando menos: en Italia es fácil, un pase en profundidad y, tarde o temprano, con unas defensas no tan sólidas, acabas encontrando una oportunidad. El problema es qué aportas durante el partido más allá de tu gol. Si tuviera un jugador, aunque fuera apático, que me marcara tres goles por partido, lo aceptaría: pero el Milan no puede permitirse esto, también para construir una idea no solo en el campo, sino también en la actitud durante los entrenamientos. Lo que vi en el último partido. Aparte del juego colectivo cuando marca Rabiot, hay 5 o 6 jugadores que se reparten los espacios con Fofana, que se convierte en delantero adicional y luego se recoloca cuando el balón llega a Athekame; luego llega Modric, que se la pasa a Pulisic, quien la envía al segundo palo a Rabiot, que marca tras haber centrado desde el otro lado. Hay un juego colectivo de equipo porque saben que todos serán recompensados por jugar para los demás. Y cuando marcó Rabiot, Modric y los demás se acercaron a Pulisic, que dio la asistencia: recompensaron al compañero. Esto es juego de equipo, unidad de intenciones, quererse y respetarse mutuamente. Dicho esto, no es que esté enfadado con Leao. Yo también estoy cabreado con Leao: 1,88 m, capacidad de carrera, una técnica al servicio del equipo... Pero muchas veces te preguntas: «¿en qué estará pensando?», ¿en el estudio de grabación donde tiene que cantar? Está pensando en otras cosas. Me da la impresión de que, como tiene talento, el fútbol es algo normal para él, que solo va al campo a jugar: pero la verdadera diversión son el estudio de grabación y los desfiles con el torso desnudo, como hace un mes en pleno invierno. Antes, si te pasabas todo un día de invierno con el torso desnudo... Si se lo puede permitir, tiene un físico maravilloso, pero digo: ¿se puede aceptar a nivel profesional? Aparte de las sesiones fotográficas para promocionar marcas, está bien: pero un desfile entero dando vueltas con el torso desnudo. Ha cambiado el enfoque con los jóvenes, pero no se puede cambiar la disciplina y la norma: eso hay que respetarlo, las reglas son las mismas. Si quieres construir el Atlético de Madrid: ve a ver a Simeone, ¿habéis oído lo que ha dicho sobre Lookman? Si quiere jugar con nosotros tiene que correr más, saber defender para el equipo, si no, aquí no juega».





¿Cómo va a vender Leao el Milan?





«¿Me lo preguntas a mí? Qué sé yo, no soy Tare ni los demás. No estoy diciendo que tenga que irse. Quizás dé un giro radical de la noche a la mañana y yo sería el primero en decir que pensaba que nunca cambiaría y disfrutaría de este talento en su máxima expresión».