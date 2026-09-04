Dévy Rigaux todavía no ha logrado convencer como director técnico del Feyenoord, según afirma Valentijn Driessen en el podcast Kick-off de De Telegraaf. También la situación actual en torno a Anis Hadj Moussa suscita dudas.

El extremo puede marcharse al Ittihad Club por una cifra récord de 37,5 millones, pero por ahora no está claro si el Feyenoord le dejará salir. El propio Hadj Moussa sí estaría interesado en el traspaso, ya que en Arabia Saudí puede ganar 50 millones de euros en cinco años.

«Tengo mucha curiosidad por ver cómo está ahora mismo sobre el campo de entrenamiento», comienza Driessen. «Porque ayer le pregunté a Dévy Rigaux: “¿Qué opina el propio Hadj Moussa?”. Y me dijo: “No lo sabría, porque no he hablado con él en absoluto”».

«Dijo: “No tengo por qué hablar con él en absoluto, porque esos clubes oficialmente no pueden contactar con él, ya que tiene un contrato en vigor”», cita Driessen las palabras de Rigaux. Sin embargo, no entiende en absoluto esa decisión.

«¡Es una locura, naturalmente! Que no hables con un empleado sobre una oferta que se ha presentado y sobre lo que puede ganar allí. Si esto sigue adelante, va a ganar 10 millones de euros al año», afirma Driessen, que considera claramente que Rigaux debe hablar con Hadj Moussa.

Según la última información del periodista de ESPN Sinclair Bischop, por cierto, el propio Hadj Moussa ya habría tomado una decisión. «El entorno de Hadj Moussa quiere dar ese paso y se ampara en acuerdos alcanzados anteriormente entre él y el Feyenoord. En Arabia Saudí le espera un lucrativo contrato de cinco años», se dijo el viernes.

En el Feyenoord, el internacional argelino tiene contrato hasta mediados de 2030, por lo que el club de Róterdam siente poca urgencia por venderlo ahora. En Arabia Saudí, el plazo límite para fichajes no vence hasta el 6 de septiembre, pero en los Países Bajos el mercado de traspasos ya está cerrado. Por eso, si se vende a Hadj Moussa, ya no se podrá incorporar a un sustituto, salvo que aparezca una opción sin contrato.