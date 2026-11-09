El nombre de Rodts Nijstad, central del Twente neerlandés, de 18 años, sigue vinculado al Barcelona.

Rodts Nijstad fue uno de los objetivos del club catalán durante el pasado mercado de fichajes estival, pero el jugador neerlandés acabó finalmente continuando en el Twente.

Y ahora, su padre, Maurice Nijstad, ha hablado públicamente sobre las decisiones que marcaron el futuro del jugador, en una entrevista publicada por el diario neerlandés NRC.

El diario Sport publicó las declaraciones del padre de Rodts Nijstad, en las que comentó la continuidad de su hijo en el Twente, pese al interés de varios grandes clubes europeos.

"Fue una decisión totalmente suya", dijo, y el padre del defensa recordó las palabras que le dijo Rodts: "Todavía no he terminado mi misión aquí. Quiero devolver el favor a la gente del Twente que tanto me ha dado".

El Barcelona, al que el jugador considera el equipo de sus sueños, fue uno de los clubes que intentó ficharlo. Antes de eso, el Ajax, el PSV, el Feyenoord y la Juventus también mostraron su interés por él.

La cosa llegó al punto de que Rodts Nijstad visitó varios clubes acompañado de sus padres y sus representantes, con el fin de valorar las opciones que tenía a su alcance de cara a su futuro.

En el reportaje publicado por el diario NRC, el padre y su hijo hablaron también de las características que posee el joven defensa.

Sobre los duelos físicos, Rodts dijo: "No es el aspecto en el que residen mis principales puntos fuertes. Rara vez entro en lo que mi padre llama los duelos de patadas y los choques físicos. Eso era lo que más lo caracterizaba a él".

Maurice coincide con esta valoración, afirmando: "Rodts tiene el talento de colocarse bien, de modo que rara vez se encuentra en ese tipo de situaciones. Y esa cualidad no la heredó de mí".

En cambio, el padre reconoció que existen similitudes entre ambos en la lectura del juego y en la capacidad de dirigir a sus compañeros dentro del campo, y añadió: "En ese aspecto en concreto, veo algo mío en él".

El defensa ya había reconocido anteriormente, en unas declaraciones al diario Voetbal International, lo feliz que estaba con el interés del Barcelona por ficharlo, afirmando: "Es el club más grande del mundo. Cuando un club de ese tamaño quiere ficharte, es algo maravilloso".

También reconoció que hubo contactos entre ambos clubes, pero aclaró que el Twente fue tajante en su postura y no estaba dispuesto a facilitar su salida.

El contrato de Nijstad se extiende hasta junio de 2029, y el jugador continúa su desarrollo en la liga neerlandesa, mientras que el Barcelona sigue colocando su nombre en la lista de jóvenes defensas a los que ha seguido en el mercado de fichajes europeo.