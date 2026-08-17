El Real Madrid se prepara para presentar sus nuevos fichajes durante la presente semana, pocos días antes de su primera aparición en la Liga española ante el Espanyol. Sin embargo, la directiva del club ha decidido que la ceremonia de presentación de los jugadores se aleje del formato tradicional al que la afición se había acostumbrado en los últimos años, en un paso que tiene un carácter especial y familiar.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Real Madrid tiene la intención de organizar la ceremonia de presentación de sus nuevos jugadores en las instalaciones del club en la ciudad de Valdebebas, con la presencia de Florentino Pérez, presidente del club, y de los familiares de los jugadores, celebrándose los actos en un ambiente cerrado, lejos de la afición y de los medios de comunicación.

El Real Madrid ha fichado durante el mercado de fichajes de verano a 6 jugadores bajo la dirección del entrenador portugués José Mourinho, aunque ninguno de ellos ha tenido hasta ahora una ceremonia de presentación oficial, lo que ha llevado al club a elaborar un programa especial para presentar a las nuevas caras antes del inicio oficial de la temporada.

Lo llamativo de la nueva ceremonia será la ausencia de la afición, junto con el hecho de que los jugadores no ofrecerán ruedas de prensa tras su presentación, a diferencia de lo que era habitual en las temporadas anteriores, cuando los fichajes del Real Madrid contaban con celebraciones multitudinarias y amplias comparecencias ante los medios.

Se espera que la lista de jugadores que presentará el club incluya a Mourinho, Diomandé, Cucurella, Konaté, Dumfries, Espai y Bernardo Silva, en una ceremonia que el club ha descrito como diferente de la imagen tradicional de la presentación de nuevos fichajes.

Este paso llega coincidiendo con la preparación del Real Madrid para disputar su primer partido en la Liga española, cuando visite al Espanyol el sábado 22 de agosto, en la segunda jornada de la competición, a las nueve y media de la noche.

El Real Madrid espera que los nuevos fichajes, junto con el proyecto de Mourinho, supongan un punto de inflexión para el equipo tras dos temporadas en las que el club no alcanzó sus objetivos, mientras se espera que los próximos días revelen la imagen completa del nuevo grupo antes de entrar oficialmente en la carrera por los títulos de la temporada.