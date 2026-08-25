Jed York, propietario principal del equipo San Francisco 49ers de la liga de fútbol americano y copropietario de los clubes Leeds United y Glasgow Rangers, sufrió un revés legal después de ser arrestado en el estado de Ohio en relación con un caso vinculado a la prostitución.

Según los documentos oficiales, la policía arrestó a York en la ciudad de East Palestine, en el estado de Ohio, después de que respondiera a un anuncio falso en un sitio web de prostitución creado por la policía como parte de una operación encubierta, y acordara con una mujer un encuentro a cambio de 140 dólares.

La policía se había infiltrado en el sitio web y publicado anuncios falsos, antes de llegar hasta York cuando se dirigía al lugar acordado, donde encontraron en su poder el teléfono utilizado para concertar el supuesto encuentro.

Aunque el cargo inicial fue el de incitación a la prostitución, el caso terminó con una reclasificación de los cargos a alteración del orden público y posesión de instrumentos delictivos, en el marco de un acuerdo con la fiscalía.

York se declaró inocente de ambos cargos, mientras que las autoridades del condado de Columbiana informaron de la confiscación de 160 dólares que llevaba consigo y de la transferencia de la cantidad a un grupo de trabajo contra la trata de personas en el valle de Mahoning, de acuerdo con el pacto.

Los documentos también señalaron que York completó un curso de formación en línea, sin revelar la naturaleza del programa al que se sometió.

La liga de fútbol americano emitió un comunicado en el que confirmó tener conocimiento del caso, indicando que lo revisará conforme a la política de conducta personal vigente en la competición.

Por su parte, el club San Francisco 49ers afirmó que el caso se ha convertido en un asunto legal ya resuelto, por lo que no hará más comentarios por el momento.

York fue condenado a dos días de cárcel, además de una multa económica de 1.150 dólares, con lo que el caso queda cerrado judicialmente tras una serie de procedimientos que comenzaron con su arresto en Ohio.

York es uno de los nombres más destacados del mundo del deporte estadounidense, ya que asumió el cargo de director ejecutivo de los San Francisco 49ers en 2010, además de poseer una participación en los clubes Leeds United y Rangers. Su fortuna personal se estima en unos 500 millones de dólares, mientras que la fortuna de su familia alcanza cerca de 8.500 millones de dólares.