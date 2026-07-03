Medios neerlandeses informan de la detención de un joven de 20 años por intento de homicidio con un candado de cadena. El incidente ocurrió el martes por la mañana, durante el partido del Mundial entre Países Bajos y Marruecos.

En las redes circulan vídeos grabados en Ámsterdam donde se ve cómo un aficionado de la selección neerlandesa es agredido con un candado de cadena. La policía ha detenido a varios sospechosos, entre otros cargos, por presunto intento de homicidio.

Tras el partido, ambos grupos se cruzaron en la calle Van Woustraat. Testigos grabaron cómo los seguidores marroquíes circulaban en moto tocando el claxon. La tensión estalló cuando una de esas motos casi atropelló a un peatón.

El hombre de la camiseta naranja respondió con una patada hacia la moto. El conductor la esquivó, pero casi chocó contra un taxi, que también tuvo que desviarse. Acto seguido, dos aficionados marroquíes que viajaban en otra moto colisionaron con él.

Antes de la agresión, parece que robaron un teléfono y el sospechoso del candado habría participado en ese robo. El vídeo indica que la víctima, al ayudar a recuperar el móvil, fue golpeada con el candado.

La policía confirmó a De Telegraaf que investiga los videos y busca a más implicados. El joven, de 20 años y residente en Ámsterdam, está acusado de intento de homicidio con un candado de bicicleta, robo y otra agresión ocurrida sobre las 11:00 en la calle Van Ostadestraat.

La policía busca a un segundo implicado en la agresión y a tres jóvenes por el robo con violencia. Por ahora se desconocen los motivos y si los hechos están relacionados.