Detalles entre bastidores: el secreto tras el estancamiento de las negociaciones entre Deschamps y el Al-Ahli saudí

Informes franceses revelaron la verdadera razón detrás del estancamiento de las negociaciones del club Al-Ahli saudí con el veterano entrenador francés Didier Deschamps, quien era uno de los nombres más destacados para asumir la dirección técnica del equipo tras la salida del alemán Matthias Jaissle.

Según lo que informó la radio Monte Carlo francesa, Deschamps no cerró la puerta a la idea de dirigir al Al-Ahli, sino que mostró una apertura inicial a vivir la experiencia en la Roshn League, especialmente por el proyecto deportivo y las grandes ambiciones que tiene el club.

Sin embargo, el informe aclaró que las negociaciones no avanzaron de la manera requerida, debido al mecanismo de toma de decisiones dentro de los clubes saudíes, donde el asunto no se limita a una sola parte, sino que varias entidades participan en el trazado de las decisiones estratégicas, lo que en muchas ocasiones lleva a prolongar los procedimientos o a cambiar algunas orientaciones durante el transcurso de las negociaciones.

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El informe añadió que el expediente de los grandes fichajes no se detiene únicamente en la directiva del club, ya que la última palabra en varios de los acuerdos importantes corresponde al Fondo de Inversiones Públicas, lo que hizo que la vía de negociación con Deschamps fuera más compleja, antes de detenerse de manera definitiva.

Estos detalles llegan en un momento en el que el Al-Ahli logró fichar al neerlandés Marino Pusic para dirigir al equipo durante las próximas dos temporadas, después de que el club descartara varios grandes nombres que fueron vinculados con dirigir al "Raqi", cerrando así uno de los expedientes más apasionantes en el mercado de entrenadores este verano.